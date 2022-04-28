RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor Nisa Bölükbaşı'nın siz bir de annesini görün! Kardeşi ve annesi de birer fenomene dönüştü! Ogeday'ın kayınvalidesi...

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın siz bir de annesini görün! Kardeşi ve annesi de birer fenomene dönüştü! Ogeday'ın kayınvalidesi...

Survivor, gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerinden biri Nisa Bölükbaşı... İlk olarak Survivor 2020'ye katılan Bölükbaşı, yarışma sonrasında Barış Murat Yağcı'yla yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Jet hızıyla başlayan bu aşk, jet hızıyla bitmişti. Ancak asıl bomba Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı ve Nisa'nın yeni aşkı Ogeday Girişken'in Survivor 2022'ye katılmasıyla patladı. Bu aşk üçgeninin en çok merak edilen ismi olan Nisa Bölükbaşı hakkında araştırma yapanlarsa annesi ve kardeşini görünce şaştı kaldı. İşte Nisa Bölükbaşı hakkında tüm merak edilenler...

28.04.2022 12:08 - Son Güncelleme: 28.04.2022 12:08
Survivor Nisa Bölükbaşı’nın siz bir de annesini görün! Kardeşi ve annesi de birer fenomene dönüştü! Ogeday’ın kayınvalidesi...

Gerek Survivor 2020'nin gerekse 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimleri Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçmişte yaşadıkları birliktelik nedeniyle sık sık gündemde yer alıyor.

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Survivor Nisa Bölükbaşı’nın siz bir de annesini görün! Kardeşi ve annesi de birer fenomene dönüştü! Ogeday’ın kayınvalidesi...

Yarışmanın ardından birbirlerini kardeş olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın sevgili olması herkesi şaşırtmıştı.

Survivor Nisa Bölükbaşı’nın siz bir de annesini görün! Kardeşi ve annesi de birer fenomene dönüştü! Ogeday’ın kayınvalidesi...

Yarışma esnasında abi-kardeş gibi olduklarını açıklayan çiftin sevgili olmaları adeta 2020'de bomba etkisi yaratmıştı. Bir süre sonra da bu ilişki aniden bitmişti. İkili sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla bu sayfanın kapandığını belirtmişti.

Survivor Nisa Bölükbaşı’nın siz bir de annesini görün! Kardeşi ve annesi de birer fenomene dönüştü! Ogeday’ın kayınvalidesi...

Bu yıl da All Star kadrosunda yer alan Barış ve Nisa sık sık geçmişte yaşadıkları olayları gün yüzüne çıkarıyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda Evrim, Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" diyen Evrim'e Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap vermişti.

Survivor Nisa Bölükbaşı’nın siz bir de annesini görün! Kardeşi ve annesi de birer fenomene dönüştü! Ogeday’ın kayınvalidesi...

ŞİDDET İDDİALARI

Nisa geçtiğimiz gün yarışma esnasında Barış'ın kadınları dövdüğünü iddia etmişti ve ortalık bir süre karışmıştı.

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