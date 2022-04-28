Survivor Nisa Bölükbaşı'nın siz bir de annesini görün! Kardeşi ve annesi de birer fenomene dönüştü! Ogeday'ın kayınvalidesi...
Survivor, gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerinden biri Nisa Bölükbaşı... İlk olarak Survivor 2020'ye katılan Bölükbaşı, yarışma sonrasında Barış Murat Yağcı'yla yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Jet hızıyla başlayan bu aşk, jet hızıyla bitmişti. Ancak asıl bomba Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı ve Nisa'nın yeni aşkı Ogeday Girişken'in Survivor 2022'ye katılmasıyla patladı. Bu aşk üçgeninin en çok merak edilen ismi olan Nisa Bölükbaşı hakkında araştırma yapanlarsa annesi ve kardeşini görünce şaştı kaldı. İşte Nisa Bölükbaşı hakkında tüm merak edilenler...
28.04.2022 12:08 - Son Güncelleme: 28.04.2022 12:08
Gerek Survivor 2020'nin gerekse 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimleri Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçmişte yaşadıkları birliktelik nedeniyle sık sık gündemde yer alıyor.
Yarışmanın ardından birbirlerini kardeş olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın sevgili olması herkesi şaşırtmıştı.
Bu yıl da All Star kadrosunda yer alan Barış ve Nisa sık sık geçmişte yaşadıkları olayları gün yüzüne çıkarıyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda Evrim, Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" diyen Evrim'e Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap vermişti.