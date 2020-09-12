Survivor Nisa Bölükbaşı'nın fotoğrafına Barış Murat Yağcı'dan jet yanıt: Kalbim ve Ruhum...
Survivor 2020'de tanışan ve yakın arkadaşlıkları aşk dönüştüğü iddia edilen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde Yağcı'nın Alaçatı'da bulunan dükkanına gitmişti. Nisa Bölükbaşı'yı babasıyla tanıştıran Barış Murat Yağcı elini çabuk tutuyor. Şimdi ise Survivor Nisa'nın fotoğrafına yaptığı yorum ile Barış Murat Yağcı gündeme oturdu...
12.09.2020 09:13
- Son Güncelleme: 12.09.2020 09:14
Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı arasındaki aşk dedikoduları gündeme damgasını vururken son olarak Anıtkabir gezisinden sonra ikili Alaçatı'ya gitmişlerdi. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmayı ihmal etmezken Survivor Nisa'nın fotoğrafına Survivor Barış'an jet yanıt geldi...
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