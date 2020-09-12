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Survivor Nisa Bölükbaşı'nın fotoğrafına Barış Murat Yağcı'dan jet yanıt: Kalbim ve Ruhum...

Survivor 2020'de tanışan ve yakın arkadaşlıkları aşk dönüştüğü iddia edilen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde Yağcı'nın Alaçatı'da bulunan dükkanına gitmişti. Nisa Bölükbaşı'yı babasıyla tanıştıran Barış Murat Yağcı elini çabuk tutuyor. Şimdi ise Survivor Nisa'nın fotoğrafına yaptığı yorum ile Barış Murat Yağcı gündeme oturdu...

12.09.2020 09:13 - Son Güncelleme: 12.09.2020 09:14
Survivor Nisa Bölükbaşı'nın fotoğrafına Barış Murat Yağcı'dan jet yanıt: Kalbim ve Ruhum...

Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı arasındaki aşk dedikoduları gündeme damgasını vururken son olarak Anıtkabir gezisinden sonra ikili Alaçatı'ya gitmişlerdi. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmayı ihmal etmezken Survivor Nisa'nın fotoğrafına Survivor Barış'an jet yanıt geldi...

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Survivor Nisa Bölükbaşı'nın fotoğrafına Barış Murat Yağcı'dan jet yanıt: Kalbim ve Ruhum...

Nisa Bölükbaşı Survivor programının sona ermesinin ardından memleketi Prag'a dönmüştü. Prag'ta ailesiyle zaman geçiren Nisa Bölükbaşı İstanbul'a gelince soluğu Barış Murat Yağcı'nın yanında aldı.

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın fotoğrafına Barış Murat Yağcı'dan jet yanıt: Kalbim ve Ruhum...

İkilinin arasındaki samimi görüntüler aşk iddialarının fitilini ateşledi. Çeşme'de bir mekan çıkışında sarmaş dolaş görüntülenen ikili geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın fotoğrafına Barış Murat Yağcı'dan jet yanıt: Kalbim ve Ruhum...

Anıtkabir gezisinden sonra ikili Barış Murat Yağcı'nın doğduğu Alaçatı'ya gitti. Barış Murat Yağcı'nın Nisa'yı Alaçatı Hacımemiş'teki babasının yanına tanışmak için götürdüğü iddia edildi.

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın fotoğrafına Barış Murat Yağcı'dan jet yanıt: Kalbim ve Ruhum...

'KALBİM VE RUHUM'

Alaçatı'da bir sahilde poz veren Survivor Nisa Bölükbaşı paylaşımına, "Kalbim ve ruhum aynen burası gibi" notunu ekledi.

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