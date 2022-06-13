Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor Nisa Bölükbaşı’nın annesine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle büyüledi! O da kızı gibi fenomen çıktı

Survivor Nisa Bölükbaşı’nın annesine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle büyüledi! O da kızı gibi fenomen çıktı

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın annesine bakın! Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ada konseyinde oylama yaptı. Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmada; ismi en fazla yazılan Nisa Bölükbaşı haftanın ilk eleme adayı oldu. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya gelen Nisa'nın özellikle ailesi merak edildi. Nisa'nın kendisi gibi fenomen olan annesini görenler ise hayran kaldı. İşte Nisa Bölükbaşı'nın annesi...

13.06.2022 01:44 - Son Güncelleme: 13.06.2022 01:44
Survivor Nisa Bölükbaşı’nın annesine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle büyüledi! O da kızı gibi fenomen çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ada konseyinde oylama yaptı. İsmi en çok yazılan Nisa Bölükbaşı da haftanın ilk eleme adayı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Nisa Bölükbaşı’nın annesine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle büyüledi! O da kızı gibi fenomen çıktı

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya gelen Nisa'nın özellikle ailesi merak edildi.

Survivor Nisa Bölükbaşı’nın annesine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle büyüledi! O da kızı gibi fenomen çıktı

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa'nın annesi de kendisi gibi fenomen çıktı.

Survivor Nisa Bölükbaşı’nın annesine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle büyüledi! O da kızı gibi fenomen çıktı

Fenomen yarışmacının annesi güzelliğiyle hayran bırakırken benzerlikleri sosyal medyaya damga vurdu.

Survivor Nisa Bölükbaşı’nın annesine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle büyüledi! O da kızı gibi fenomen çıktı

İşte başta Nisa Bölükbaşı olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

SON DAKİKA