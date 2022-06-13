Survivor Nisa Bölükbaşı’nın annesine bakın! Gören hayran kaldı güzelliğiyle büyüledi! O da kızı gibi fenomen çıktı
Survivor Nisa Bölükbaşı'nın annesine bakın! Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ada konseyinde oylama yaptı. Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmada; ismi en fazla yazılan Nisa Bölükbaşı haftanın ilk eleme adayı oldu. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya gelen Nisa'nın özellikle ailesi merak edildi. Nisa'nın kendisi gibi fenomen olan annesini görenler ise hayran kaldı. İşte Nisa Bölükbaşı'nın annesi...
13.06.2022 01:44 - Son Güncelleme: 13.06.2022 01:44
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ada konseyinde oylama yaptı. İsmi en çok yazılan Nisa Bölükbaşı da haftanın ilk eleme adayı oldu.