Survivor Nagihan'ı ifşa eden Nisa'nın sözleri ortalığı fena karıştırdı Acun derhal devreye girdi! Survivor'da elenen isim bakın kim oldu...

DOPİNG GÖNDERMESİNDE BULUNDU

Nisa'nın Nagihan'a ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' demesi gündem oldu. Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor'' yanıtını verdi.

Nisa, ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' dedi. Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor'' yanıtını verdi.