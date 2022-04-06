Survivor Nagihan'ı ifşa eden Nisa'nın sözleri ortalığı fena karıştırdı Acun derhal devreye girdi! Survivor'da elenen isim bakın kim oldu
Survivor Nagihan'ı ifşa eden Nisa'nın sözleri ortalığı fena karıştırdı, Acun derhal devreye girdi! Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Nisa Bölükbaşı kendi başına olaylı bir Survivor iken Nagihan Karadere ile olan doping kavgası gündeme damgasını vurdu. Konseyde Nisa ile Nagihan arasında yaşanan gerilimin perde arkası ortaya çıktı. Öte yandan bir isim daha yarışmadan elenerek adaya veda etti.
Survivor Nagihan'ı ifşa eden Nisa'nın sözleri ortalığı fena karıştırdı Acun derhal devreye girdi! Survivor'da elenen isim bakın kim oldu...
Survivor All Star'da dokunulmazlıkların akabinde merakla beklenen ödül mücadelesi gerçekleşti. Oyunun ödülü ise; iki lüks araçla sokak lezzetlerinin sunulduğu yere gidiliyor. Kazanan takım yarışmacıları burada sosisli sandviç, tantuni, lokma yiyebiliyor. Diğer yandan yarışmacılara ise sokak müzisyenleri eşlik ediyor.
ÖDÜLÜN TADINI ÇIKARDILAR
Kazanan takım ailelerinin hesaplarına aynı menü tanımlanıyor. Ödül esnasında ise fotoğraf makinesi gibi ürünler de kullanılabiliyor. Ödül oyununun kadınlar etabını ise ünlüler kazandı. Erkeklerde kazanan da gönüllüler oldu. İki takım da best off'da en iyileri ile mücadele etti. Parviz'in sayısı ile oyunun kazananı ünlüler oldu. Oyunun ardından Parviz'in Ogeday'a hitaben 'kürekçi değil kick boksçu var burada!' ifadesini kullanmasının ardından gergin anlar yaşandı. Ogeday ile Parviz aralarında konuyu konuşarak gerilimi sonlandırdı. Kazanan yarışmacılar ödülün tadını doyasıya çıkardı.
ACUN ILICALI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Önceki gün gerçekleşen yarışmada Nagihan, kendisine çirkin, çirkef ve yalancı denilmesine kızdı. Survivor Nagihan konuşmasında ''Benim nevrim dönüyor. Kimse kusura bakmasın. Her şeyi göze alarak geldim. Lütfen kimse bana yalancılıkla iftira atmasın. Biz buranın külünü toprağını yutmuş insanlarız. Eminim hepsinin idolüyümdür burada'' dedi. Acun Ilıcalı, Nagihan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı, 'Konseyi hemen noktalıyorum' dedi.
DOPİNG GÖNDERMESİNDE BULUNDU
Nisa'nın Nagihan'a ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' demesi gündem oldu. Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor'' yanıtını verdi.
Nisa, ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' dedi. Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor'' yanıtını verdi.