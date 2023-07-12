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Haberler Magazin Survivor Nagihan Karadere'ye Kısmetse Olur'dan sevgili! Kanserle mücadelesini kazanan Nagihan'ın sevgilisi meğer...

Survivor Nagihan Karadere'ye Kısmetse Olur'dan sevgili! Kanserle mücadelesini kazanan Nagihan'ın sevgilisi meğer...

38 yaşındaki bir çocuk annesi Survivor Nagihan Karadere, iki farklı kanser türünün tespit edildiğini ve tedavi gördüğünü duyurmuş, geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vererek tedavisinden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı. Karadere bu kez özel hayatıyla gündemde. Nagihan Karadere'nin sevgilisinin daha önce Kısmetse Olur'a katılan o isim olduğu iddiası sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

12.07.2023 10:41 - Son Güncelleme: 12.07.2023 10:41
Survivor Nagihan Karadere’ye Kısmetse Olur’dan sevgili! Kanserle mücadelesini kazanan Nagihan’ın sevgilisi meğer...

Gelecek sezon Survivor All-Star'a gidecek olan Nagihan Karadere hakkında flaş iddia.

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Survivor Nagihan Karadere’ye Kısmetse Olur’dan sevgili! Kanserle mücadelesini kazanan Nagihan’ın sevgilisi meğer...

Nagihan Karadere'nin yaklaşık 10 gündür Ünal Taylı'yla beraber olduğu öne sürüldü.

Survivor Nagihan Karadere’ye Kısmetse Olur’dan sevgili! Kanserle mücadelesini kazanan Nagihan’ın sevgilisi meğer...

Karadere ve Taylı birbirlerinin fotoğraflarına "kalp emojili" yorumlar yapmasıyla ortaya çıkan ilişkinin henüz başlangıç aşamasında olduğu iddia edildi.

Survivor Nagihan Karadere’ye Kısmetse Olur’dan sevgili! Kanserle mücadelesini kazanan Nagihan’ın sevgilisi meğer...

Karadere'nin, Taylı'yla birkaç kez buluştuğu yemek yediği de iddialar arasında.

Survivor Nagihan Karadere’ye Kısmetse Olur’dan sevgili! Kanserle mücadelesini kazanan Nagihan’ın sevgilisi meğer...

Nagihan Karadere'nin sevgilisi olduğu iddia edilen isim ise daha önce şansını Kısmetse Olur'da denemiş.

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