Survivor Nagihan Karadere'ye Kısmetse Olur'dan sevgili! Kanserle mücadelesini kazanan Nagihan'ın sevgilisi meğer...
38 yaşındaki bir çocuk annesi Survivor Nagihan Karadere, iki farklı kanser türünün tespit edildiğini ve tedavi gördüğünü duyurmuş, geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vererek tedavisinden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı. Karadere bu kez özel hayatıyla gündemde. Nagihan Karadere'nin sevgilisinin daha önce Kısmetse Olur'a katılan o isim olduğu iddiası sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
12.07.2023 10:41 - Son Güncelleme: 12.07.2023 10:41
Nagihan Karadere'nin sevgilisi olduğu iddia edilen isim ise daha önce şansını Kısmetse Olur'da denemiş.