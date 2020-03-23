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Survivor Nagihan Karadere'nin son hali inanılmaz! 'Sana ne oldu böyle Nagihan'

Survivor isimli yarışmada ilk olarak karşımıza çıktığında şaşırtmıştı Nagihan Karadere herkesi. 35 yaşında engelli ve kısa mesafe koşucusu sert, yeri geldiğinde kavgacı aynı zamanda başarılı bir yarışmacıydı. Ece Arven adında bir kızı bulunan Nagihan Karadere, katıldığı ilk sezon sonrası o dönemki eşi Uğur Gökçe'nin aldatma skandalı ile gündeme gelmişti. Sonrasında Nagihan Karadere ikinci kez Survivor'a katıldı. Yine birincilik göremedi. Survivor Nagihan Karadere yarışma sonrası bir dizi estetik operasyonlar geçirdi. Ve şimdi eski halinden eser kalmadı. Survivor Nagihan'on son halini görünce çok şaşıracaksınız.

23.03.2020 17:43 - Son Güncelleme: 23.03.2020 17:43
Survivor Nagihan Karadere'nin son hali inanılmaz! 'Sana ne oldu böyle Nagihan'

2016 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan sporcuNagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi ve sosyal medya tarafından konuşulur oldu.

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Survivor Nagihan Karadere'nin son hali inanılmaz! 'Sana ne oldu böyle Nagihan'

İşte başta Nagihan Karadere olmak üzere ünlülerin estetikle geçirdikleri inanılmaz değişimler.

Survivor Nagihan Karadere'nin son hali inanılmaz! 'Sana ne oldu böyle Nagihan'

NAGİHAN KARADERE

Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

Survivor Nagihan Karadere'nin son hali inanılmaz! 'Sana ne oldu böyle Nagihan'
Survivor Nagihan Karadere'nin son hali inanılmaz! 'Sana ne oldu böyle Nagihan'

Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

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