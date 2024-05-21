Survivor Nagihan Karadere’nin “Kızımı göstermiyor” deyip sitem ettiği eski eşi bakın kim çıktı! Meğer 7 yıl önce ayrılmışlar...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da düellonun final eşleşmesinde Merve Aydın'a 5-0 yenilen Nagihan Karadere adaya veda etti. Merve Aydın ve Nefise Karatay, talihsiz bir şekilde sakat halde düelloya çıkmak zorunda kalan arkadaşlarına üzülürken Karadere, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğan fenomen yarışmacının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Karadere'nin özellikle bir dönem "Kızımı göstermiyor" deyip sitem ettiği eski eşi merak edildi. Bakın Nagihan Karadere'nin 7 yıl önce ayrıldığı eski eşi kim...