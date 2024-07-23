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Survivor Nagihan Karadere’nin hayatı kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı

Survivor All Star ile ününe ün katan milli atlet Nagihan Karadere'nin hayatı telefonuna gelen isimsiz aramalar nedeniyle adeta kabusa döndü. Uzun süredir tanımadığı bir numaranın kendisini rahatsız ettiğini söyleyen sporcu, soluğu savcılıkta aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 08:37 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 09:37
Survivor Nagihan Karadere’nin hayatı kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı 1

Survivor ile ününe ün katan Nagihan Karadere, bu kez özel hayatı ile gündemde.

Survivor Nagihan Karadere’nin hayatı kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı 2

AKŞAM SAATLERİNDE TELEFON

Milli sporcu ve fenomen Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıldan beri tanımadığı bir kişiden akşam saatlerinde taciz telefonları alıyordu.

Survivor Nagihan Karadere’nin hayatı kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı 3

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Karadere, arayan kişinin huzurunu bozduğunu belirtip "Aramızda hiçbir tanışıklık ve husumet olmamasına rağmen sürekli arıyor ve dalga geçiyor" dedi.

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