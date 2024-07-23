Survivor Nagihan Karadere’nin hayatı kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı

1 Survivor ile ününe ün katan Nagihan Karadere, bu kez özel hayatı ile gündemde.

2 AKŞAM SAATLERİNDE TELEFON Milli sporcu ve fenomen Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıldan beri tanımadığı bir kişiden akşam saatlerinde taciz telefonları alıyordu.