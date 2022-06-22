Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı! Hikmet Tuğsuz ile atışan Nagihan meğer...

Nagihan Karadere, şimdi ise Hikmet Tuğsuz ile yaşadığı gerginlikle gündem oldu. Daha önce birbirini potaya davet eden iki yarışmacı arasında konseyde iddialı sözler duyulurken sık sık adından söz ettiren Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.