Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı! Hikmet Tuğsuz ile atışan Nagihan meğer...
Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı! Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2022 All Star yarışmasında dokunulmazlığı kazanan Adem Kılıçcı, eleme adayı olarak Hikmet Tuğsuz ve Nagihan Karadere'nin ismini söyledi. Daha önce birbirini potaya davet eden iki yarışmacı arasında konseyde iddialı sözler duyuldu. Bunun üzerine gündeme gelen Nagihan Karadere'nin hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan Nagihan Karadere'nin özellikle eski eşi merak konusu oldu. Fenomen yarışmacının eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Survivor Nagihan2ıne ski eşi kim...
Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere, geçtiğimiz haftalarda kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulmuştu. Fenomen yarışmacı, "Babası bilerek yapıyor" demişti.
Nagihan Karadere, şimdi ise Hikmet Tuğsuz ile yaşadığı gerginlikle gündem oldu. Daha önce birbirini potaya davet eden iki yarışmacı arasında konseyde iddialı sözler duyulurken sık sık adından söz ettiren Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.
Kariyeri ile dikkat çeken Nagihan Karadere'nin özellikle eski eşi merak konusu oldu. Fenomen yarışmacının eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı.