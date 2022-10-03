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Haberler Magazin Survivor Nagihan Karadere yırtmaçta sınır tanımadı! Bacak bacak üstüne atarak verdiği poz yorum yağdı! Demet Akalın kayıtsız kalmadı

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçta sınır tanımadı! Bacak bacak üstüne atarak verdiği poz yorum yağdı! Demet Akalın kayıtsız kalmadı

Survivor All Star sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan Nagihan Karadere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir ödül töreninde boy gösteren fenomen yarışmacı, derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozları Instagram'da yayınlandı. Karadere'nin paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Birsen Bekgöz, Umut Akyürek, Turabi, Demet Akalın gibi isimler paylaşımı yorumsuz bırakmadı. İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımı...

03.10.2022 21:36 - Son Güncelleme: 03.10.2022 21:36
Survivor Nagihan Karadere yırtmaçta sınır tanımadı! Bacak bacak üstüne atarak verdiği poz yorum yağdı! Demet Akalın kayıtsız kalmadı

Milli atlet Nagihan Karadere, Survivor yarışmasıyla tanınırlığını arttırarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Survivor Nagihan Karadere yırtmaçta sınır tanımadı! Bacak bacak üstüne atarak verdiği poz yorum yağdı! Demet Akalın kayıtsız kalmadı

Kendine has tavırlarıyla yarışmaya damga vuran Karadere, Survivor sonrası yaptığı açıklamalarla da çok konuşuldu.

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçta sınır tanımadı! Bacak bacak üstüne atarak verdiği poz yorum yağdı! Demet Akalın kayıtsız kalmadı

Ünlü isim şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçta sınır tanımadı! Bacak bacak üstüne atarak verdiği poz yorum yağdı! Demet Akalın kayıtsız kalmadı

Bir ödül töreninde boy gösteren fenomen yarışmacı, derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozları Instagram'da yayınlandı.

Survivor Nagihan Karadere yırtmaçta sınır tanımadı! Bacak bacak üstüne atarak verdiği poz yorum yağdı! Demet Akalın kayıtsız kalmadı

Karadere'nin paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Birsen Bekgöz, Umut Akyürek, Turabi, Demet Akalın gibi isimler paylaşımı yorumsuz bırakmadı.

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