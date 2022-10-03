Survivor Nagihan Karadere yırtmaçta sınır tanımadı! Bacak bacak üstüne atarak verdiği poz yorum yağdı! Demet Akalın kayıtsız kalmadı
Survivor All Star sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan Nagihan Karadere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir ödül töreninde boy gösteren fenomen yarışmacı, derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozları Instagram'da yayınlandı. Karadere'nin paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Birsen Bekgöz, Umut Akyürek, Turabi, Demet Akalın gibi isimler paylaşımı yorumsuz bırakmadı. İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımı...
03.10.2022 21:36 - Son Güncelleme: 03.10.2022 21:36
Milli atlet Nagihan Karadere, Survivor yarışmasıyla tanınırlığını arttırarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Karadere'nin paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Birsen Bekgöz, Umut Akyürek, Turabi, Demet Akalın gibi isimler paylaşımı yorumsuz bırakmadı.