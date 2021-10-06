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Haberler Magazin Survivor Nagihan Karadere itirafları peş peşe sıraladı erkeklerle ilgili tespitleri dikkat çekti! İnanılmaz değişimi olay oldu

Survivor Nagihan Karadere itirafları peş peşe sıraladı erkeklerle ilgili tespitleri dikkat çekti! İnanılmaz değişimi olay oldu

Survivor Nagihan Karadere itirafları peş peşe sıraladı! Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, yarışma sonrası geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olmuştu. Karadere, şimdi ise açıklamalarıyla çok konuşuldu. Bir magazin programına konuk olan Nagihan Karadere, 'Erkekler galiba olgun kadın seviyor' özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken milli atletin son hali de sosyal medyaya damga vurdu. İşte Nagihan Karadere'nin son hali ve açıklamalarından satır başları...

06.10.2021 19:28 - Son Güncelleme: 06.10.2021 19:32
Survivor Nagihan Karadere itirafları peş peşe sıraladı erkeklerle ilgili tespitleri dikkat çekti! İnanılmaz değişimi olay oldu

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Nagihan Karadere bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken milli atlet, samimi açıklamalarda bulundu. 'Bekar bir kadın olarak çok talibim var' diyen Karadere, 'Erkekler galiba olgun kadın seviyor' şeklinde konuştu. İşte Nagihan Karadere'nin açıklamalarından satır başları…

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Survivor Nagihan Karadere itirafları peş peşe sıraladı erkeklerle ilgili tespitleri dikkat çekti! İnanılmaz değişimi olay oldu

"Buradan erkeklere sesleniyorum eşlerinize, sevgililerinize sahip çıkın. Fizik güzelliği önemli değil gelip geçici! Mesela ben kaslı erkek sevmiyorum, fazla egolu oluyorlar. Bütün dünya onların etrafında dönüyor gibi geliyor davranıyorlar…

Survivor Nagihan Karadere itirafları peş peşe sıraladı erkeklerle ilgili tespitleri dikkat çekti! İnanılmaz değişimi olay oldu

Biz spor yaparken sadece kasları şişiriyorduk. Okumaya, eğitime vakit bulamıyorduk. Şimdi gençleri görüyorum, eğitime de spora da ağırlık veriyorlar. Mesela yeri geliyor göbekli erkek beni beğenmiyor. Bu tarz bir şey bana söyleyen de oldu cevabını verdim"

Survivor Nagihan Karadere itirafları peş peşe sıraladı erkeklerle ilgili tespitleri dikkat çekti! İnanılmaz değişimi olay oldu

'ÇOK TALİBİM VAR'
Canlı yayında çok talibi olduğunu dile getiren Karadere, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşime odaklıyım şu aralar ama çok talibim var inanılmaz... Paylaşılamayan bir kadın oldum. Hayatımda bu kadar ilgi görmedim. Saplantılı insanlara da denk geldim.

Survivor Nagihan Karadere itirafları peş peşe sıraladı erkeklerle ilgili tespitleri dikkat çekti! İnanılmaz değişimi olay oldu

38 yaşımdayım böyle ilgi alaka görmedim. İlgi gösterenleri belli bir yaşı yok. Erkekler olgun kadından hoşlanıyorlar galiba, yaş aldıkça talibim arttı..."

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