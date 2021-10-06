Survivor Nagihan Karadere itirafları peş peşe sıraladı erkeklerle ilgili tespitleri dikkat çekti! İnanılmaz değişimi olay oldu
Survivor Nagihan Karadere itirafları peş peşe sıraladı! Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, yarışma sonrası geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olmuştu. Karadere, şimdi ise açıklamalarıyla çok konuşuldu. Bir magazin programına konuk olan Nagihan Karadere, 'Erkekler galiba olgun kadın seviyor' özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken milli atletin son hali de sosyal medyaya damga vurdu. İşte Nagihan Karadere'nin son hali ve açıklamalarından satır başları...
06.10.2021 19:28
- Son Güncelleme: 06.10.2021 19:32
Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Nagihan Karadere bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken milli atlet, samimi açıklamalarda bulundu. 'Bekar bir kadın olarak çok talibim var' diyen Karadere, 'Erkekler galiba olgun kadın seviyor' şeklinde konuştu. İşte Nagihan Karadere'nin açıklamalarından satır başları…