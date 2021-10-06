Survivor Nagihan Karadere itirafları peş peşe sıraladı erkeklerle ilgili tespitleri dikkat çekti! İnanılmaz değişimi olay oldu

'ÇOK TALİBİM VAR'

Canlı yayında çok talibi olduğunu dile getiren Karadere, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşime odaklıyım şu aralar ama çok talibim var inanılmaz... Paylaşılamayan bir kadın oldum. Hayatımda bu kadar ilgi görmedim. Saplantılı insanlara da denk geldim.