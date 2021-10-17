Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti yıllar sonra gelen bir bomba daha! Çocukken kuzeniyle...

"İSTEMEDİĞİM BİRİYLE EVLENMEKTEN KORKTUM"

Çocukken kuzeniyle evlenmemek için sporcu olduğunu belirten Nagihan Karadere'nin yaşadığı zorluklar izleyenleri üzdü. Karadere, "Ailemin durumu çok iyi değildi. Bizim bu ailede akraba evliliği çok var. Bir kuzenim geliyor diğer kuzenim gidiyor. İstemediğim biriyle evlenmekten korktum ve sporcu oldum" dedi.