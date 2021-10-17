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Haberler Magazin Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti yıllar sonra gelen bir bomba daha! Çocukken kuzeniyle...

Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti yıllar sonra gelen bir bomba daha! Çocukken kuzeniyle...

Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti! Acun Ilıcalı'nın programlarından biri olan 'Survivor' yarışmasında 2016 ve 2018 yıllarında mücadele eden, parkurlardaki performansı ve hırslı yapısıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Nagihan Karadere, katıldığı bir magazin programında ailesi hakkında bilinmeyen bir olayı itiraf etti. Yıllar sonra gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü. İşte son dönemde değişimi ile sık sık gündeme gelen Survivor Nagihan'ın sözleri...

17.10.2021 17:28 - Son Güncelleme: 17.10.2021 17:32
Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti yıllar sonra gelen bir bomba daha! Çocukken kuzeniyle...

Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti yıllar sonra gelen bir bomba daha! Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran, 2017 yılında Uğur Gökçe ile evliliğini sonlandıran Nagihan Karadere, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu.

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Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti yıllar sonra gelen bir bomba daha! Çocukken kuzeniyle...

"İSTEMEDİĞİM BİRİYLE EVLENMEKTEN KORKTUM"

Çocukken kuzeniyle evlenmemek için sporcu olduğunu belirten Nagihan Karadere'nin yaşadığı zorluklar izleyenleri üzdü. Karadere, "Ailemin durumu çok iyi değildi. Bizim bu ailede akraba evliliği çok var. Bir kuzenim geliyor diğer kuzenim gidiyor. İstemediğim biriyle evlenmekten korktum ve sporcu oldum" dedi.

Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti yıllar sonra gelen bir bomba daha! Çocukken kuzeniyle...

'SURVİVOR ALL STAR' TEKLİFİ
Öte yandan geçtiğimiz hafta da '3. Gastro Afyon 2021 Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı katılan Nagihan Karadere, 'Survivor All Star 2022' yarışması için teklif aldığını ilk kez açıklamış ve koronavirüse yakalandığı için görüşmeye gidemediğini söylemişti.

Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti yıllar sonra gelen bir bomba daha! Çocukken kuzeniyle...

Milli atlet, "İkinci aşımı oldum, hemen ardından Covid oldum. Sporcu olduğum için herhalde koronovirüsü hafif atlattım. Evde kitap okuyarak bu süreci geçirdim. Survivor gitme durumum olursa hemen sapasağlam antrenmanlara başlarım" diye konuşmuştu.

Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti yıllar sonra gelen bir bomba daha! Çocukken kuzeniyle...

ŞOKE EDEN CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI!

Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan Karadere, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamalarıyla da gündeme bomba gibi düşmüştü.

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