Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti yıllar sonra gelen bir bomba daha! Çocukken kuzeniyle...
Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti! Acun Ilıcalı'nın programlarından biri olan 'Survivor' yarışmasında 2016 ve 2018 yıllarında mücadele eden, parkurlardaki performansı ve hırslı yapısıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Nagihan Karadere, katıldığı bir magazin programında ailesi hakkında bilinmeyen bir olayı itiraf etti. Yıllar sonra gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü. İşte son dönemde değişimi ile sık sık gündeme gelen Survivor Nagihan'ın sözleri...
Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafıyla şoke etmişti yıllar sonra gelen bir bomba daha! Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran, 2017 yılında Uğur Gökçe ile evliliğini sonlandıran Nagihan Karadere, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu.
"İSTEMEDİĞİM BİRİYLE EVLENMEKTEN KORKTUM"
Çocukken kuzeniyle evlenmemek için sporcu olduğunu belirten Nagihan Karadere'nin yaşadığı zorluklar izleyenleri üzdü. Karadere, "Ailemin durumu çok iyi değildi. Bizim bu ailede akraba evliliği çok var. Bir kuzenim geliyor diğer kuzenim gidiyor. İstemediğim biriyle evlenmekten korktum ve sporcu oldum" dedi.
'SURVİVOR ALL STAR' TEKLİFİ
Öte yandan geçtiğimiz hafta da '3. Gastro Afyon 2021 Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı katılan Nagihan Karadere, 'Survivor All Star 2022' yarışması için teklif aldığını ilk kez açıklamış ve koronavirüse yakalandığı için görüşmeye gidemediğini söylemişti.
ŞOKE EDEN CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI!
Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan Karadere, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamalarıyla da gündeme bomba gibi düşmüştü.