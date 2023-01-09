Survivor Nagihan Karadere cephesinde flaş gelişme! Demet Akalın’ın arasına kara kedi girdi! “Gönüllerin şampiyonu” demişti...
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, sektör değiştirerek güzellik ve bakım sektörüne girdi. Önceki gün güzellik salonunun açılışını gerçekleştiren Karadere'yi birçok ünlü isim yalnız bırakmadı. Açılışta gözler Karadere'nin yakın arkadaşı Demet Akalın'ı ararken ünlü isimden manidar bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Milli atlet Nagihan Karadere, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Karadere, şarkıcı Demet Akalın ile olan dostluğuyla da bir dönem çok konuşuldu.
Survivor dönüşü Nagihan Karadere'yi Bodrum'da bulunan yazlığında ağırlayan Demet Akalın, "Gönüllerin şampiyonu gelmiş" diyerek fenomen yarışmacıya altın taktı ve günlerce magazin gündeminde yer edindi.
Demet Akalın ile olan dostluğuyla dikkat çeken Karadere, güzellik ve bakım sektörüne gireceğini açıklayarak da adından söz ettirdi.
Sanat dünyasından birçok ismin akın ettiği açılışta gözler Demet Akalın'ı aradı. Demet Akalın'ın bu hareketinin ardından Nagihan Karadere'nin sosyal medya sayfasından Demet Akalın ile takipleşmeyi bıraktığı görüldü.