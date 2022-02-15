Survivor Nagihan gemileri yaktı ’Hikmet’i istiyorum’ diye konseyi inletti ’Allah’ın emri peygamberin kavli ile seni istiyorum’

"HİKMET'LE BİR ADAYA GÖZÜ KAPALI GİDERİM"

Nagihan, "Beyler sizle bir sorunumuz yok. Ama karşı tarafta Hikmet aşırı yetenekli olduğu için biz de erkeklerin bir şeyler yapmasını istiyoruz, balık tutsunlar. Karnımızı doyurabilmemiz için ve ya mental olarak da bu gerekli. Hikmet'le ben bir adaya giderim gözü kapalı. Aç mı kalacağım, yağmur mu yağar? diye düşünmem. Çok yetenekli çok başarılı. Keşke bizim takımda olsa. Hikmet'i istiyorum" dedi.