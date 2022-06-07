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Haberler Magazin Survivor Meryem nişanlandı son halini görenler tanıyamadı 'yüzü hareket etmiyor' Estetik operasyonlardan sonra Meryem Kasap...

Survivor Meryem nişanlandı son halini görenler tanıyamadı 'yüzü hareket etmiyor' Estetik operasyonlardan sonra Meryem Kasap...

Survivor'ın gelmiş geçmiş en yetenekeli ve en talihsiz yarışmacılarından biri Meryem Kasap. Katıldığı her iki Survivor'a da sakatlığı nedeniyle veda eden Meryem Kasap'ı Survivor 2022 All-Star'a katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Nitekim yaşadığı talihsizlikler sonrasında katılmayayı tercih eden Meryem Kasap önceki akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Ancak sosyal medyada en çok Meryem Kasap'ın nişanı değil, fotoğraflardaki son hali konuşuldu. İşte Meryem Kasap'ın akıllara zarar değişimi.

07.06.2022 09:07 - Son Güncelleme: 07.06.2022 09:07
Survivor Meryem nişanlandı son halini görenler tanıyamadı ’yüzü hareket etmiyor’ Estetik operasyonlardan sonra Meryem Kasap...

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Meryem Kasap değişimiyle sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Survivor yarışmasına katılan ve iki sezon da sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap estetikle bambaşka birine dönüştü.

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Survivor Meryem nişanlandı son halini görenler tanıyamadı ’yüzü hareket etmiyor’ Estetik operasyonlardan sonra Meryem Kasap...

Survivor 2020'ye katılan ve sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap Yunus Emre Bal ile nişanlandı. Kız isteme ve nişan akşamından pozları sosyal medyada paylaşılan Survivor Meryem'in son hali nişan pozunu geride bıraktı.

Survivor Meryem nişanlandı son halini görenler tanıyamadı ’yüzü hareket etmiyor’ Estetik operasyonlardan sonra Meryem Kasap...

Survivor Meryem Kasap'ın fazla makyajı ve estetikle değişimine sosyal medyada binlerce yorum yağdı.

Survivor Meryem nişanlandı son halini görenler tanıyamadı ’yüzü hareket etmiyor’ Estetik operasyonlardan sonra Meryem Kasap...

Survivor Meryem'in nişan günü koyduğu pozuna "Bu Meryem mi?", "Bu kadar estetik ve makyaja gerek var mı?" yorumları yağdı. İşte Meryem Kasap olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…

Survivor Meryem nişanlandı son halini görenler tanıyamadı ’yüzü hareket etmiyor’ Estetik operasyonlardan sonra Meryem Kasap...

DEĞİŞEN DEĞİŞENE

Ekranlarda pek çok yarışmada boy gösteren isimlerde yarışmalardan sonra hemen imaj değişikliğine gidiyor.

Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle rol aldıkları dizilerden veya yarışmalardan sonra ekranlara ara veren ünlüler, daha sonradan ortaya çıkınca değişimleriyle bir hayli şaşırtıyor.

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