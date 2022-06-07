Survivor Meryem nişanlandı son halini görenler tanıyamadı 'yüzü hareket etmiyor' Estetik operasyonlardan sonra Meryem Kasap...
Survivor'ın gelmiş geçmiş en yetenekeli ve en talihsiz yarışmacılarından biri Meryem Kasap. Katıldığı her iki Survivor'a da sakatlığı nedeniyle veda eden Meryem Kasap'ı Survivor 2022 All-Star'a katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Nitekim yaşadığı talihsizlikler sonrasında katılmayayı tercih eden Meryem Kasap önceki akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Ancak sosyal medyada en çok Meryem Kasap'ın nişanı değil, fotoğraflardaki son hali konuşuldu. İşte Meryem Kasap'ın akıllara zarar değişimi.
07.06.2022 09:07 - Son Güncelleme: 07.06.2022 09:07
Survivor Meryem'in nişan günü koyduğu pozuna "Bu Meryem mi?", "Bu kadar estetik ve makyaja gerek var mı?" yorumları yağdı. İşte Meryem Kasap olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…
DEĞİŞEN DEĞİŞENE
Ekranlarda pek çok yarışmada boy gösteren isimlerde yarışmalardan sonra hemen imaj değişikliğine gidiyor.
Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle rol aldıkları dizilerden veya yarışmalardan sonra ekranlara ara veren ünlüler, daha sonradan ortaya çıkınca değişimleriyle bir hayli şaşırtıyor.