Survivor Meryem Kasap’ı görenler 'bu nasıl iş' diyor! Estetikle bambaşka birine dönüşen Meryem'in değişimi tam bir bomba!
Survivor Meryem Kasap'ı görenler 'bu nasıl iş' diyor! Estetikle bambaşka birine dönüşen Meryem'in değişimi tam bir bomba! Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan milli atlet Meryem Kasap'ın son hali sosyal medyada günlerdir en çok konuşulanlar arasında. Meryem Uzerli'ye benzetilen Survivor Meryem'in estetikli ve estetiksiz hallerini görenler şaşıp kalıyor.
18.10.2021 11:48
- Son Güncelleme: 18.10.2021 11:59
Survivor Meryem Kasap'ı görenler 'bu nasıl iş' diyor! Estetikle bambaşka birine dönüşen Meryem'in değişimi gündeme bomba gibi düştü.