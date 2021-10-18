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Haberler Magazin Survivor Meryem Kasap’ı görenler 'bu nasıl iş' diyor! Estetikle bambaşka birine dönüşen Meryem'in değişimi tam bir bomba!

Survivor Meryem Kasap’ı görenler 'bu nasıl iş' diyor! Estetikle bambaşka birine dönüşen Meryem'in değişimi tam bir bomba!

Survivor Meryem Kasap'ı görenler 'bu nasıl iş' diyor! Estetikle bambaşka birine dönüşen Meryem'in değişimi tam bir bomba! Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan milli atlet Meryem Kasap'ın son hali sosyal medyada günlerdir en çok konuşulanlar arasında. Meryem Uzerli'ye benzetilen Survivor Meryem'in estetikli ve estetiksiz hallerini görenler şaşıp kalıyor.

18.10.2021 11:48 - Son Güncelleme: 18.10.2021 11:59
Survivor Meryem Kasap’ı görenler ’bu nasıl iş’ diyor! Estetikle bambaşka birine dönüşen Meryem’in değişimi tam bir bomba!

Survivor Meryem Kasap'ı görenler 'bu nasıl iş' diyor! Estetikle bambaşka birine dönüşen Meryem'in değişimi gündeme bomba gibi düştü.

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Survivor Meryem Kasap’ı görenler ’bu nasıl iş’ diyor! Estetikle bambaşka birine dönüşen Meryem’in değişimi tam bir bomba!

Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilen ünlü atlet Meryem Kasap'ın son halini görenler tanıyamıyor.

Survivor Meryem Kasap’ı görenler ’bu nasıl iş’ diyor! Estetikle bambaşka birine dönüşen Meryem’in değişimi tam bir bomba!

Kasap'ın yüzündeki değişimi görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Survivor Meryem Kasap’ı görenler ’bu nasıl iş’ diyor! Estetikle bambaşka birine dönüşen Meryem’in değişimi tam bir bomba!

Ünlü atlet Meryem Kasap'ın Survivor'a katılmadan önce burun estetiği yaptırdığı ortaya çıktı.

Survivor Meryem Kasap’ı görenler ’bu nasıl iş’ diyor! Estetikle bambaşka birine dönüşen Meryem’in değişimi tam bir bomba!

Estetik yaptırmadan önceki fotoğrafları ortaya çıkan Kasap'ın estetikli görüntüsü Meryem Uzerli'ye benzetildi. Bazı takipçiler ise "Tek benzerlik isimleri" yorumlarında bulundu.

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