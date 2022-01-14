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Haberler Magazin Survivor Meryem bir değişti pir değişti! Survivor sonrası estetiğin dibine vuran Meryem Kasap'ın artık bambaşka bir yüzü var

Survivor Meryem bir değişti pir değişti! Survivor sonrası estetiğin dibine vuran Meryem Kasap'ın artık bambaşka bir yüzü var

Survivor 2021 yarışmasıyla tanınan milli atlet Meryem Kasap değişimiyle sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Katıldığı iki Survivor'dan da sakatlanarak diskalifiye olan Meryem Kasap'ın Survivor 2022 All-Star'a katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Katılıp katılmayacağı konusunda herhangi bir bilgi olmayan Meryem Kasap, değişimiyle sosyal medyayı sallıyor. Meryem Kasap'ın o eski halinden eser kalmadı. İşte Meryem Kasap'ın son hali.

14.01.2022 14:47 - Son Güncelleme: 14.01.2022 14:47
Survivor Meryem bir değişti pir değişti! Survivor sonrası estetiğin dibine vuran Meryem Kasap’ın artık bambaşka bir yüzü var

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Meryem Kasap değişimiyle sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Survivor yarışmasına katılan ve iki sezon da sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap estetikle bambaşka birine dönüştü.

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Survivor Meryem bir değişti pir değişti! Survivor sonrası estetiğin dibine vuran Meryem Kasap’ın artık bambaşka bir yüzü var

Adaya vedasının ardından inanılmaz bir değişime uğrayan fenomen yarışmacı için "Bu sen misin?" yorumları yapıldı.

Survivor Meryem bir değişti pir değişti! Survivor sonrası estetiğin dibine vuran Meryem Kasap’ın artık bambaşka bir yüzü var

İşte Meryem Kasap olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…

Survivor Meryem bir değişti pir değişti! Survivor sonrası estetiğin dibine vuran Meryem Kasap’ın artık bambaşka bir yüzü var

DEĞİŞEN DEĞİŞENE

Ekranlarda pek çok yarışmada boy gösteren isimlerde yarışmalardan sonra hemen imaj değişikliğine gidiyor.

Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle rol aldıkları dizilerden veya yarışmalardan sonra ekranlara ara veren ünlüler, daha sonradan ortaya çıkınca değişimleriyle bir hayli şaşırtıyor.

Survivor Meryem bir değişti pir değişti! Survivor sonrası estetiğin dibine vuran Meryem Kasap’ın artık bambaşka bir yüzü var

AYYÜCE KAMİT

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