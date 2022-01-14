Survivor Meryem bir değişti pir değişti! Survivor sonrası estetiğin dibine vuran Meryem Kasap'ın artık bambaşka bir yüzü var
Survivor 2021 yarışmasıyla tanınan milli atlet Meryem Kasap değişimiyle sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Katıldığı iki Survivor'dan da sakatlanarak diskalifiye olan Meryem Kasap'ın Survivor 2022 All-Star'a katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Katılıp katılmayacağı konusunda herhangi bir bilgi olmayan Meryem Kasap, değişimiyle sosyal medyayı sallıyor. Meryem Kasap'ın o eski halinden eser kalmadı. İşte Meryem Kasap'ın son hali.
14.01.2022 14:47
- Son Güncelleme: 14.01.2022 14:47
DEĞİŞEN DEĞİŞENE
Ekranlarda pek çok yarışmada boy gösteren isimlerde yarışmalardan sonra hemen imaj değişikliğine gidiyor.
Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle rol aldıkları dizilerden veya yarışmalardan sonra ekranlara ara veren ünlüler, daha sonradan ortaya çıkınca değişimleriyle bir hayli şaşırtıyor.