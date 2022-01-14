Survivor Meryem bir değişti pir değişti! Survivor sonrası estetiğin dibine vuran Meryem Kasap’ın artık bambaşka bir yüzü var

DEĞİŞEN DEĞİŞENE

Ekranlarda pek çok yarışmada boy gösteren isimlerde yarışmalardan sonra hemen imaj değişikliğine gidiyor.

Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle rol aldıkları dizilerden veya yarışmalardan sonra ekranlara ara veren ünlüler, daha sonradan ortaya çıkınca değişimleriyle bir hayli şaşırtıyor.