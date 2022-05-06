Survivor Merve Aydın’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ünlü! Sakatlanması sonrası Acun Ilıcalı’nın boğazı düğümlenen Merve’nin annesi...

"Kendisiyle uzun bir süre görüştüm ve çok talihsiz bir olay yaşandı. Sakatlık belasının Survivor'da bazen yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'ye bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan bir konuşmanın sonunda Merve'yi bıraktığım nokta iyi bir nokta. Ancak Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan ve sağlığımızdan daha önemlisi yok. Ortopedik sakatlıklar bir süre sonra geçiyor ve normal hayatına devam ediyor. Sevgili Merve'nin Survivor macerası sona erdi. Bir mucize bekliyorduk ama olmadı. Yapılan kontrollerde devam etme şansı olmadığı net olarak gözüküyor"