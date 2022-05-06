Survivor Merve Aydın’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ünlü! Sakatlanması sonrası Acun Ilıcalı'nın boğazı düğümlenen Merve'nin annesi...
Survivor All Star tüm hızıyla devam ederken ünlüler takımında bulunan atlet Merve Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'a katılan Merve Aydın'ın sakatlanması sonrası yarışmadan diskalifiye olan Merve Aydın hakkında tüm detaylar merak ediliyor. Annesinin neden öldüğünden, eşinin kim olduğuna kadar merak edilen Merve Aydın hakkında tüm detaylar haberimizde.
Merve Aydın, Survivor 2022 All Star yarışmasının 5 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlandı. Aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde acıyla kendisine yere bırakan Merve'nin haykırışları herkesi gözyaşlarına boğdu.
Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun müdahale ettiği Merve, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Merve Aydın hakkındaki gelişmeyi ise Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Merve'nin ciddi bir sakatlık yaşadığını belirten Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:
"Kendisiyle uzun bir süre görüştüm ve çok talihsiz bir olay yaşandı. Sakatlık belasının Survivor'da bazen yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'ye bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan bir konuşmanın sonunda Merve'yi bıraktığım nokta iyi bir nokta. Ancak Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan ve sağlığımızdan daha önemlisi yok. Ortopedik sakatlıklar bir süre sonra geçiyor ve normal hayatına devam ediyor. Sevgili Merve'nin Survivor macerası sona erdi. Bir mucize bekliyorduk ama olmadı. Yapılan kontrollerde devam etme şansı olmadığı net olarak gözüküyor"
MERVE AYDIN'IN SAKATLIĞI NE?
Doktor Merve Aydın'ın aşil tendonu koptuysa yarışmaya devam edemeyeceğini de belirtmişti. Survivor Merve Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili Acun Ilıcalı flaş açıklamalarda bulundu. Ilıcalı "Merve için Survivor macerası sona erdi." dedi.
ACUN ILICALI GÜÇLÜKLE KONUŞABİLDİ
Merve Aydın o sırada, "Anne, bitti. Ne olursun anne, sana söz verdim." dedi.