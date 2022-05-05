Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim! Meğer o da ünlüymüş! Acun Ilıcalı’nın açıklamasından sonra diskalifiye olduğu konuşulan Merve...

MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Merve Aydın "Bitti" diye haykırırken Acun Ilıcalı'nın konseydeki "Kelimeleri kullanırken bile kullandığım bir konsey" sözleri dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar akıllara "Merve Aydın'ın diskalifiye mi oldu?" sorusunu akıllara getirdi.