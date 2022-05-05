Survivor Merve Aydın'ın eşi bakın kim! Meğer o da ünlüymüş! Acun Ilıcalı’nın açıklamasından sonra diskalifiye olduğu konuşulan Merve...
Survivor Merve Aydın'ın eşi bakın kimmiş! Survivor All Star 2022'de yeni fragmanda sevilen yarışmacı Merve Aydın'ın çok ağır bir sakatlık geçirdiği görüldü. Merve Aydın "Bitti" diye haykırırken Acun Ilıcalı'nın konseydeki "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konsey" sözleri dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar akıllara "Merve Aydın'ın diskalifiye mi oldu?" sorusunu akıllara getirdi. Kısa sürede internette en çok aratılan isimlerin arasında yer alan yarışmacının hayatı da merak edildi. Aydın hakkında araştırma yapanlar, yarışmacının ünlü isimle evli olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...
05.05.2022 01:14 - Son Güncelleme: 05.05.2022 01:14
Survivor All Star 2022 yarışması tüm hızıyla devam ederken yayınlanan son fragman kafa karıştırdı. Yeni bölüm fragmanında yarışmacı Merve Aydın'ın çok ağır bir sakatlık geçirdiği görüldü.
MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Merve Aydın "Bitti" diye haykırırken Acun Ilıcalı'nın konseydeki "Kelimeleri kullanırken bile kullandığım bir konsey" sözleri dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar akıllara "Merve Aydın'ın diskalifiye mi oldu?" sorusunu akıllara getirdi.