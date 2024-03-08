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Survivor Merve Aydın evlendi! “Bir ömür” deyip sosyal medyadan duyurdu! Eşi bakın kim...

2021 sezonunda Survivor'da yarışan Merve Aydın'dan müjdeli haber geldi. Yarışmayla birlikte adını geniş kitlelere duyuran milli basketbolcu Merve Aydın, Mersin'de dünyaevine girdi. Ünlü isim, güzel haberi sosyal medya hesabında "Bir ömür" notuyla duyurdu. Bakın Merve Aydın'ın uzun süredir aşk yaşadığı eşi kim...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 10:54 Güncelleme 08 Mart 2024, 10:54
Survivor Merve Aydın evlendi! “Bir ömür” deyip sosyal medyadan duyurdu! Eşi bakın kim... 1

Merve Aydın, Survivor'ın 'Ünlüler-Gönüllüler' formatında düzenlenen 2021 sezonunda yer alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Survivor Merve Aydın evlendi! “Bir ömür” deyip sosyal medyadan duyurdu! Eşi bakın kim... 2

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen milli basketbolcudan müjdeli haber geldi.

Survivor Merve Aydın evlendi! “Bir ömür” deyip sosyal medyadan duyurdu! Eşi bakın kim... 3

Merve Aydın, Mersin'de dünyaevine girdi. Ünlü isim, güzel haberi sosyal medya hesabında "Bir ömür" notuyla duyurdu.

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