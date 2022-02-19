Survivor Mert'in sevgilisi Sude Burcu için altından kalkamayacağı iddia 'sevgilim var dedi başkasıyla geldi! İşe Kaan ve Solmaz da...
Survivor Mert Öcal skandalıyla çalkalanıyor.... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkarken, Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Survivor'da tüm bunlar yaşanırken, dışarıda da flaş bir takım gelişmeler yaşanıyor. Onlardan biri de Evleneceksen Gel adlı program Solmaz Çiros'un aşkı olarak tanınan Kaan Güvenilir'den geldi. Sude Burcu iddianın altından kalkamaz..
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor. Yarışmada bunlar yaşanırken, dışarıda öyle birinden öyle bir iddia geldi ki bir anda ortalık karıştı.
O iddianın sahibi Evleneceksen Gel adlı programda, Solmaz Çiros'la yaşadığı inişli çıkışlı aşkla gündeme gelen Kaan Güvenilir.
Hatta birlikte dizide bile oynadılar ancak aşklarının makus talihi değişmedi ve ayrıldılar. Sonrasında Kaan Güvenilir soluğu Survivor'da aldı.
Survivor 2019'un 8. bölümünde sakatlığı olan Erdem'in yerine Türk yarışmacılar arasına dahil oldu. Kendisini sınamak istediğini dile getiren Kaan Güvenilir'in Survivor macerası iki hafta sürdü.