Survivor Mert Survivor kadınlarını parmağında oynatmış! Nisa evli yarışmacıyla sevgili dedi! Sude Burcu’yla arasında Makbule krizi...

Nisa ise yaptığı açıklamada, "Sude'nin ilişkisini dün öğrendim. Orada bir laf atışması vardı. Sonra araya Ogeday girdi dedi ki "Sude bence bulaşma oraya." Ogeday da arkadaşımın o durumunu biliyor. O da dedi ki 'Nasıl bulaşmayayım? Zaten kaç aydır süren bir şey.' Ogeday sonra gelip beni uyandırmıştı. Anlattılar bu olayı. Sude sana bunu söylemem lazım. Seninle nasıl oynandığını konuşmam lazım. Karşında nasıl biri olduğunu bilmen lazım" şeklinde konuştu.