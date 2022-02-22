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Haberler Magazin Survivor Mert cephesinden yaylım ateşi 'anaya bacıya edilen küfürler...' Sevgilisi Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu skandalı büyüdü

Survivor Mert cephesinden yaylım ateşi 'anaya bacıya edilen küfürler...' Sevgilisi Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu skandalı büyüdü

Survivor Mert Öcal skandalıyla çalkalanıyor.... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkarken, Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Survivor'da tüm bunlar yaşanırken, dışarıda da flaş bir takım gelişmeler yaşanıyor. Mert Öcal'ın kardeşi Yiğit Öcal sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü.

22.02.2022 10:32 - Son Güncelleme: 22.02.2022 10:32
Survivor Mert cephesinden yaylım ateşi ’anaya bacıya edilen küfürler...’ Sevgilisi Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu skandalı büyüdü

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi.

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Survivor Mert cephesinden yaylım ateşi ’anaya bacıya edilen küfürler...’ Sevgilisi Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu skandalı büyüdü

Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.

Survivor Mert cephesinden yaylım ateşi ’anaya bacıya edilen küfürler...’ Sevgilisi Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu skandalı büyüdü

Sude Burcu'nun açıklamaları baz alındığında, bu durumu daha önceden de bildiği anlaşılıyor.

Survivor Mert cephesinden yaylım ateşi ’anaya bacıya edilen küfürler...’ Sevgilisi Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu skandalı büyüdü

Henüz Makbule Şakalakoğlu'ndan ise bu konu hakkında bir yanıt yok.

Survivor Mert cephesinden yaylım ateşi ’anaya bacıya edilen küfürler...’ Sevgilisi Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu skandalı büyüdü

Hal böyle olunca Mert Öcal son günlerin en çok eleştirilen isimlerinden biri haline geldi. Mert Öcal'ı savunması ise kardeşi Yiğit Öcal'a düştü.

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