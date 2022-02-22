Survivor Mert cephesinden yaylım ateşi 'anaya bacıya edilen küfürler...' Sevgilisi Sude Burcu ve Makbule Şakalakoğlu skandalı büyüdü
Survivor Mert Öcal skandalıyla çalkalanıyor.... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkarken, Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Survivor'da tüm bunlar yaşanırken, dışarıda da flaş bir takım gelişmeler yaşanıyor. Mert Öcal'ın kardeşi Yiğit Öcal sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü.
22.02.2022 10:32 - Son Güncelleme: 22.02.2022 10:32
Hal böyle olunca Mert Öcal son günlerin en çok eleştirilen isimlerinden biri haline geldi. Mert Öcal'ı savunması ise kardeşi Yiğit Öcal'a düştü.