Survivor Melisa Emirbayer'in karnı burnunda cesur pozları olay! Geçen ay evlenmişti sosyal medya Melisa Emirbayer ve eşini konuşuyor
Survivor Melisa Emirbayer'in karnı burnunda cesur pozları olay! Çift geçen ay evlenmişti, sosyal medya Melisa Emirbayer ve eşini konuşuyor. Survivor eski yarışmacısı ve Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Melisa Emirbayer, geçtiğimiz Ekim ayında spor eğitmeni Sami Hamidi ile nikah masasına oturmuştu. Uzun zamandır birlikte olan Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi'nin düğünü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşmişti. 26. yaş gününü kutlayan Melisa Emirbayer hamilelik haberini açıklamak için de aynı günü seçti. Survivor Melisa Emirbayer karnı burnunda pozlarını hayranlarının beğenisini sundu. Melisa Emirbayer'e eşi Sami Hamidi de eşlik etti.
04.11.2021 11:49
- Son Güncelleme: 04.11.2021 11:54
Survivor Melisa Emirbayer'in karnı burnunda cesur pozları olay! Çift geçen ay evlenmişti, sosyal medya Melisa Emirbayer ve eşini konuşuyor...
Survivor eski yarışmacısı ve Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Melisa Emirbayer, geçtiğimiz Ekim ayında Sami Hamidi ile nikah masasına oturmuştu.