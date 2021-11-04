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Haberler Magazin Survivor Melisa Emirbayer'in karnı burnunda cesur pozları olay! Geçen ay evlenmişti sosyal medya Melisa Emirbayer ve eşini konuşuyor

Survivor Melisa Emirbayer'in karnı burnunda cesur pozları olay! Geçen ay evlenmişti sosyal medya Melisa Emirbayer ve eşini konuşuyor

Survivor Melisa Emirbayer'in karnı burnunda cesur pozları olay! Çift geçen ay evlenmişti, sosyal medya Melisa Emirbayer ve eşini konuşuyor. Survivor eski yarışmacısı ve Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Melisa Emirbayer, geçtiğimiz Ekim ayında spor eğitmeni Sami Hamidi ile nikah masasına oturmuştu. Uzun zamandır birlikte olan Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi'nin düğünü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşmişti. 26. yaş gününü kutlayan Melisa Emirbayer hamilelik haberini açıklamak için de aynı günü seçti. Survivor Melisa Emirbayer karnı burnunda pozlarını hayranlarının beğenisini sundu. Melisa Emirbayer'e eşi Sami Hamidi de eşlik etti.

04.11.2021 11:49 - Son Güncelleme: 04.11.2021 11:54
Survivor Melisa Emirbayer’in karnı burnunda cesur pozları olay! Geçen ay evlenmişti sosyal medya Melisa Emirbayer ve eşini konuşuyor

Survivor Melisa Emirbayer'in karnı burnunda cesur pozları olay! Çift geçen ay evlenmişti, sosyal medya Melisa Emirbayer ve eşini konuşuyor...

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Survivor Melisa Emirbayer’in karnı burnunda cesur pozları olay! Geçen ay evlenmişti sosyal medya Melisa Emirbayer ve eşini konuşuyor

Survivor eski yarışmacısı ve Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Melisa Emirbayer, geçtiğimiz Ekim ayında Sami Hamidi ile nikah masasına oturmuştu.

Survivor Melisa Emirbayer’in karnı burnunda cesur pozları olay! Geçen ay evlenmişti sosyal medya Melisa Emirbayer ve eşini konuşuyor

Uzun zamandır birlikte olan ikilinin düğünü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşmişti.

Survivor Melisa Emirbayer’in karnı burnunda cesur pozları olay! Geçen ay evlenmişti sosyal medya Melisa Emirbayer ve eşini konuşuyor

Melisa Emirbayer, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerine hamilelik haberini duyurdu.

Survivor Melisa Emirbayer’in karnı burnunda cesur pozları olay! Geçen ay evlenmişti sosyal medya Melisa Emirbayer ve eşini konuşuyor

Hamile olduğunu açıklayan Melisa Emirbayer, eşiyle çekilen pozlarını da paylaştı.

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