Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan'dan Acun Ilıcalı'ya şok telefon! İkizi her şeyi itiraf etmişti: 'Biz yayınlamayın dedik ama...'
Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan'dan Acun Ilıcalı'ya şok telefon! Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar ekrana gelen son bölümde market ve dokunulmazlık oyunu için kıran kırana mücadele verdiler. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu. Acun Ilıcalı konseyde açıklama yapmadan önce İsmail ve nişanlısı arasında yaşananlar hakkında İsmail'in ne düşündüğünü öğrenmek istedi ardından İsmail'in nişanlısı Gamze'nin kendisi aradığını ifade etti. İşte detaylar...
Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan'dan Acun Ilıcalı'ya şok telefon! Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar ekrana gelen son bölümde market ve dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Kıran kıran mücadelenin yaşandığı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu. Yarışmacılar daha sonra ada konseyine geldi. Konseyde ise Acun Ilıcalı İsmail ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Ada konseyine gelen yarışmacılar bir aday çıkardı. Ünlülerin kaybetmesi nedeniyle eleme adayı bugün kırmızı takımdan çıktı. İlk eleme adayı da Sergen oldu. Konseyin en dikkat çeken konularından biri ise İsmail ve nişanlısı arasında yaşananlardı. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada İsmail'in nişanlısının kendisini aradığını açıkladı.
Acun Ilıcalı açıklama yapmadan önce İsmail'in ne düşündüğünü öğrenmek istedi. İsmail yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İletişimden sonra baya sıkıntı bir süreç geçiriyorum. Annemle konuştum ve benim için kırıcı, yıkıcı konuşmalar geçti, baya yıprandım. İster istemez kafana takıyorsun. Elimden geldiğince yansıtmamaya çalıştım. Ne oldu bitti çok merak ediyorum, sağlığı ne çok merak ediyorum. İsmail yaşadığı hissi anlatırken gözleri doldu.
İSMAİL'İN NİŞANLISI ARADI
Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada İsmail'in nişanlısı Gamze'nin kendisi aradığını ifade etti. Ilıcalı, "Şimdi şöyle bir gelişme oldu. Geçtiğimiz günlerde Gamze beni aradı. Biliyorsun daha önce görüştürebiliriz dedim, sen istemedin fakat Gamze için şu anda şöyle bir sorun oluştu. Olayın belirsizliği Gamze ve ailesi üzerinde bir baskı yarattı.Ben açıkçası bu konu çözülsün de iletişimden dolayı bir eksik kalmasın diye sana Gamze ile konuşma hakkı verdim."