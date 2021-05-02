Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan'dan Acun Ilıcalı'ya şok telefon! İkizi her şeyi itiraf etmişti: 'Biz yayınlamayın dedik ama...'

İSMAİL'İN NİŞANLISI ARADI

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada İsmail'in nişanlısı Gamze'nin kendisi aradığını ifade etti. Ilıcalı, "Şimdi şöyle bir gelişme oldu. Geçtiğimiz günlerde Gamze beni aradı. Biliyorsun daha önce görüştürebiliriz dedim, sen istemedin fakat Gamze için şu anda şöyle bir sorun oluştu. Olayın belirsizliği Gamze ve ailesi üzerinde bir baskı yarattı.Ben açıkçası bu konu çözülsün de iletişimden dolayı bir eksik kalmasın diye sana Gamze ile konuşma hakkı verdim."