Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan komple silip atmıştı! İkizi Turan Balaban her şeyi itiraf etti 'biz yayınlamayın dedik ama...'
Survivor'ın 27 Nisan akşamı yayınlanan son bölümü tarihinde görülmemiş bir olaya sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği ve nefesleri kesen iletişim oyununun galibi ünlüler takımı oldu. Aileleriyle konuşmanın heyecanını yaşayan ünlüler takımı İsmail Balaban'ın annesinin söyledikleri karşısında buz kesti. İsmail Balaban, açtığı telefon ile hayatının şokunu yaşadı. Annesinin, nişanlısı Gamze Atakan hakkında söyledikleriyle İsmail Balaban'ın dünyası adeta başına yıkıldı. Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın ikizi açıklama yaparken, nişanlısı Gamze Atakan'dan herkesi şoke eden hamle de gecikmedi. İşte detaylar.
Neye uğradığını şaşıran İsmail Balaban ödül alanını terk etti. İsmail Balaban'ın annesinin bu sözleri akıllarda soru işaretti bıraktı. Bu hassas konuda İsmail Balaban'a yardımcı olmak isteyen Acun Ilıcalı, ona bir telefon görüşme hakkı tanıdı. Balaban'a 'Nişanlını aramak ister misin' diye soran Ilıcalı, aldığı cevap karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. 'Nişanlımı değil, annemi aramak istiyorum' diyen Balaban olayın iç yüzünü öğrenmek istediğini söyledi.