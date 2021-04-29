Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan komple silip atmıştı! İkizi Turan Balaban her şeyi itiraf etti 'biz yayınlamayın dedik ama...'

Annesinin 'Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." sözleri İsmail Balaban'ı şoke etti.