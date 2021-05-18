Vav TV İzle

Survivor İsmail yaşıyla şoke etti! Duyan inanamadı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Survivor İsmail'in yaşını duyan şaştı kaldı! Geçtiğimiz haftalarda Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımından İsmail Balaban, annesiyle hiç beklemediği ve şaşkına çeviren bir telefon görüşmesi yapmıştı. Annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan'la ilgili söyledikleri herkesi şoke etmişti. Uzun süre gündem olan olayın ardından Survivor İsmail'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İsmail Balaban'ın yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte detaylar…

18.05.2021 01:00 - Son Güncelleme: 18.05.2021 01:00
Survivor İsmail yaşıyla şoke etti! Duyan inanamadı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Ünlüler takımından İsmail Balaban, iletişim ödülünde annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile telefonla görüşmüştü. İsmail'in annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın, İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan'la ilgili söyledikleri ise herkesi şoke etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor İsmail yaşıyla şoke etti! Duyan inanamadı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Anne Balaban, Gamze Atakan'la ilgili "Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum" demişti.

Survivor İsmail yaşıyla şoke etti! Duyan inanamadı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Annesiyle telefon görüşmesinin ardından bir anda gündem olan İsmail Balaban'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Balaban'ın yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta İsmail Balaban olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Survivor İsmail yaşıyla şoke etti! Duyan inanamadı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986

Survivor İsmail yaşıyla şoke etti! Duyan inanamadı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Akın Akınözü - 22 Eylül 1990