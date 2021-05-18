Survivor İsmail yaşıyla şoke etti! Duyan inanamadı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…
Survivor İsmail'in yaşını duyan şaştı kaldı! Geçtiğimiz haftalarda Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımından İsmail Balaban, annesiyle hiç beklemediği ve şaşkına çeviren bir telefon görüşmesi yapmıştı. Annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan'la ilgili söyledikleri herkesi şoke etmişti. Uzun süre gündem olan olayın ardından Survivor İsmail'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İsmail Balaban'ın yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte detaylar…
Anne Balaban, Gamze Atakan'la ilgili "Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum" demişti.