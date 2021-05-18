Survivor İsmail yaşıyla şoke etti! Duyan inanamadı nişanlısı Gamze Atakan ile olay olan İsmail Balaban meğer…

Anne Balaban, Gamze Atakan'la ilgili "Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum" demişti.