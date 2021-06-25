Survivor İsmail Balaban’ın ikizi Turan Balaban hakkındaki o gerçek şaşırttı! Duyan inanamadı meğer o da kardeşi gibi…
Survivor İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban hakkındaki o gerçek şaşırttı! Survivor 2021 yarışmacıları arasında başarılı performansıyla dikkat çeken ve adını geniş kitlelere duyuran başpehlivan İsmail Balaban'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacının özellikle ikiz kardeşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Survivor İsmail'in ikizi kim?", "Survivor İsmail Balaban'ın ikizinin mesleği ne?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ortaya çıkan gerçek ise şaşkına çevirdi. İşte detaylar…
25.06.2021 23:59
- Son Güncelleme: 26.06.2021 00:54