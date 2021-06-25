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Survivor İsmail Balaban’ın ikizi Turan Balaban hakkındaki o gerçek şaşırttı! Duyan inanamadı meğer o da kardeşi gibi…

Survivor İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban hakkındaki o gerçek şaşırttı! Survivor 2021 yarışmacıları arasında başarılı performansıyla dikkat çeken ve adını geniş kitlelere duyuran başpehlivan İsmail Balaban'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacının özellikle ikiz kardeşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Survivor İsmail'in ikizi kim?", "Survivor İsmail Balaban'ın ikizinin mesleği ne?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ortaya çıkan gerçek ise şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

25.06.2021 23:59 - Son Güncelleme: 26.06.2021 00:54
Survivor İsmail Balaban’ın ikizi Turan Balaban hakkındaki o gerçek şaşırttı! Duyan inanamadı meğer o da kardeşi gibi…

Survivor'da en çok konuşulan yarışmacılardan biri olan başpehlivan İsmail Balaban'ın kendisi kadar kardeşi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban'ı merak edip araştırmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor İsmail Balaban’ın ikizi Turan Balaban hakkındaki o gerçek şaşırttı! Duyan inanamadı meğer o da kardeşi gibi…

3 Ağustos 1987 Antalya doğumlu olan Turan Balaban'ın ikiz kardeşi gibi güreşçi olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı.

Survivor İsmail Balaban’ın ikizi Turan Balaban hakkındaki o gerçek şaşırttı! Duyan inanamadı meğer o da kardeşi gibi…

İkizi İsmail Balaban ile birlikte 2006 yılında güreşle ilgilenmeye başlayan Turan Balaban'ın Kırkpınar Başpehlivanı olan kardeşinin izinden gittiği öğrenildi. İşte İsmail Balaban ve ikizi başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…

Survivor İsmail Balaban’ın ikizi Turan Balaban hakkındaki o gerçek şaşırttı! Duyan inanamadı meğer o da kardeşi gibi…

ASLIHAN GÜNER

Survivor İsmail Balaban’ın ikizi Turan Balaban hakkındaki o gerçek şaşırttı! Duyan inanamadı meğer o da kardeşi gibi…

ASLIHAN GÜNER'İN KARDEŞLERİ NESLİHAN GÜNER VE YASEMİN GÜNER