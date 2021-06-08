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Survivor İsmail bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ama gerçek başka İşte İsmail Balaban'ın memleketi…

Geçtiğimiz haftalarda Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımından İsmail Balaban, annesiyle hiç beklemediği ve şaşkına çeviren bir telefon görüşmesi yapmıştı. Annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan'la ilgili söyledikleri herkesi şoke etmişti. Uzun süre gündem olan olayın ardından Survivor İsmail'in şimdilik özel hayatı durgun. Survivor'ın en dişli şampiyonluk adaylarından biri olan memleketini duyunca şaşırdı. İşte başta İsmail Balaban olmak üzere ünlülerin memleketleri.

08.06.2021 17:28 - Son Güncelleme: 08.06.2021 17:29
Survivor İsmail bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ama gerçek başka İşte İsmail Balaban'ın memleketi…

Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma Survivor 2021'in dikkat çeken ismi İsmail Balaban, Ünlüler takımında yer alıyor. İkizi Turan Balaban ile birlikte başarılı bir güreş kariyerine sahip olan Survivor İsmail şampiyonluğun en büyük adaylarından biri.

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Survivor İsmail bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ama gerçek başka İşte İsmail Balaban'ın memleketi…

İsmail Balaban hakkında en çok merak edilen detay nereli olduğu. İşte başta İsmail Balaban olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Survivor İsmail bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ama gerçek başka İşte İsmail Balaban'ın memleketi…

Burak Özçivit - Gaziantep

Survivor İsmail bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ama gerçek başka İşte İsmail Balaban'ın memleketi…

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

Survivor İsmail bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ama gerçek başka İşte İsmail Balaban'ın memleketi…

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir