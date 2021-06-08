Survivor İsmail bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu ama gerçek başka İşte İsmail Balaban'ın memleketi…

Geçtiğimiz haftalarda Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımından İsmail Balaban, annesiyle hiç beklemediği ve şaşkına çeviren bir telefon görüşmesi yapmıştı. Annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan'la ilgili söyledikleri herkesi şoke etmişti. Uzun süre gündem olan olayın ardından Survivor İsmail'in şimdilik özel hayatı durgun. Survivor'ın en dişli şampiyonluk adaylarından biri olan memleketini duyunca şaşırdı. İşte başta İsmail Balaban olmak üzere ünlülerin memleketleri.

08.06.2021 17:28 - Son Güncelleme: 08.06.2021 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





