Survivor ifşası ayyuka çıktı Furkan Dede konuştu Acun'dan gelen tepki bakın ne oldu! "Evrim Keklik ile Ayşe Yüksel..."
Survivor ifşası ayyuka çıktı Furkan Dede konuştu Acun'dan gelen tepki bakın ne oldu! Kırmızı ve mavi takım üyeleri, dokunulmazlık oyunlarında ekstra mücadele veriyor. Survivor All Star konseyinde Ayşe'nin Evrim'e yardım etmesi gergin anlara neden oldu. Dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım olurken, Evrim ve Hikmet'in eleme adayı olmasından sonra Survivor yorumcularından Furkan Dede ilginç bir paylaşım yaparak gündeme bomba gibi düştü.
"EVRİM KEKLİK İLE AYŞE YÜKSEL..."
Survivor ifşası ayyuka çıktı Furkan Dede konuştu Acun'dan gelen tepki bakın ne oldu! Oyunun galibi 2-0 Gönüllüler takımı oldu ancak herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ayşe, rakibi Evrim'e oyun esnasına sembolü uzatarak yardım etti. Yarışmacıların yardımlaşması konseyde gergin anlara sebep oldu. Evrim'e yardım ettiği için sayı kaybeden Ayşe'ye kırmızı takımdan da eleştiri geldi.
ACUN ILICALI TEPKİ GÖSTERDİ
Yarışmacıları şoke eden olaya Acun Ilıcalı'dan da tepki geldi. Ilıcalı, konuyla ilgili olarak "Sembol verme olayı Survivor tarihinde görülmüş şey değil. Biri "sembolü versene sepetten" diyor, öbürü de "al canım" diyor veriyor. Aklımıza böyle bir ihtimal gelseydi kural koyardık" ifadelerini kullandı.
Ayşe'nin merhametinden dolayı kendisine yardım ettiğini söyleyen Evrim gözyaşlarını tutamadı.
Evrim, "Ben Ayşe'den çok özür dilerim. Bu kadar onun zor duruma gireceğini düşünmedim. Birbirimizin kalbini bildiğimiz için yardım istedim. Elinden o sembolü alıp farkı açsaydın kalleşlik olurdu. Onun bana harekeri çok güzel bir kalbinin olduğunu bana yine gösterdi. Keşke o sayıyı almasaydım" dedi.
Survivor Türkiye'de Mavi takım ile Kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Kıran kırana mücadelede dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım oldu. Survivor'da ilk eleme adayı Hikmet olurken Survivor ikinci eleme adayı Kırmızı takımdan çıktı. Yapılan ada oylamasında 2. eleme adayı Evrim Keklik oldu. Survivor Ekstra yorumcularından Furkan Dede yarışmalar sonrasında ilginç bir paylaşım yaptı.