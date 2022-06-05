Survivor ifşası ayyuka çıktı Furkan Dede konuştu Acun'dan gelen tepki bakın ne oldu! "Evrim Keklik ile Ayşe Yüksel..."

Ayşe'nin merhametinden dolayı kendisine yardım ettiğini söyleyen Evrim gözyaşlarını tutamadı.

Evrim, "Ben Ayşe'den çok özür dilerim. Bu kadar onun zor duruma gireceğini düşünmedim. Birbirimizin kalbini bildiğimiz için yardım istedim. Elinden o sembolü alıp farkı açsaydın kalleşlik olurdu. Onun bana harekeri çok güzel bir kalbinin olduğunu bana yine gösterdi. Keşke o sayıyı almasaydım" dedi.