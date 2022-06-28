Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı! Nisa Bölükbaşı ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Sporla tanışması ilkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla başlayan Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti.