Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı! Nisa Bölükbaşı ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, çekimlerinin Dominik'te gerçekleştiği Survivor All Star 2022 yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Nisa Bölükbaşı ile Adem Kılıçcı'yla elemeye kalan Hikmet Tuğsuz adaya veda eden isim oldu. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya gelen Tuğsuz'un özellikle yaşı merak edilerek en çok "Survivor Hikmet kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Tuğsuz'un, Nisa Bölükbaşı ile arasındaki farkı duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu. Bakın Hikmet Tuğsuz kaç yaşındaymış...
28.06.2022 01:34 - Son Güncelleme: 28.06.2022 01:38
Survivor All Star'ın 27 Haziran Salı günü yayınlanan son bölümünde Adem, Nisa ve Hikmet için eleme heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden imin Hikmet Tuğsuz olduğunu açıkladı.
Sporla tanışması ilkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla başlayan Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti.
Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Tuğsuz'un özellikle yaşı merak edilerek en çok "Survivor Hikmet kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.