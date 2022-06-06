Survivor Hikmet bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı! İşte Hikmet Tuğsuz’un memleketi...
Survivor Hikmet bakın aslen nereliymiş! Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanırken Hikmet ile Adem arasında tartışma çıkmıştı. Yarışmada bir anda tansiyon yükselirken Hikmet'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, nereli, Survivor'dan elenecek mi?" sorularının yanıtını arattı. Tuğsuz'un aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hikmet Tuğsuz'un memleketi...
06.06.2022 20:57 - Son Güncelleme: 06.06.2022 20:57
TV8'de ekrana gelen Survivor All Star'da yarışan Hikmet Tuğsuz'un hayatı, bu hafta eleme adayı seçilmesi ile birlikte merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, nereli, Survivor'dan elenecek mi?" sorularının yanıtını arattı.
HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?
16 Kasım 1986'da dünyaya gelen Hikmet Tuğsuz, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu.
HİKMET TUĞSUZ ASLEN NERELİ?
Hem antrenörlük hem sporculuğa devam eden Hikmet Tuğsuz'un en çok memleketi merak edildi. Tuğsuz'un aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.