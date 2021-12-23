Survivor hayalleri rafa mı kalktı Adem Kılıççı apar topar ameliayata alındı 'Acun Ilıcalı'yla durumu değerlendirdik ve...'
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı ve büyük heyecan için artık geri sayım başladı. Eski sezonlardan iddialı yarışmacıların yeniden kozlarını paylaşacağı Survivor 2022 için açıklanan kadroda yerini alan 2018 şampiyonu Adem Kılıççı da vardı. Şu an için en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Adem Kılıççı'an yarışmaya günler kala kara haber geldi. Adem Kılıççı, Survivor'dan çekiliyor mu? İşte haberin detayları...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından 12 Aralık'ta 'Survivor 2022 All Star' kadrosunda yer aldığı duyurulan Adem Kılıçcı, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzdü. Survivor'ın eski şampiyonlarından Kılıçcı, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Başarılı sporcu Adem Kılıççı, 'Survivor 2022 All Star' yarışmasında Ünlüler Takımı'nda yer alıyordu. Ancak 534 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini korkuttu.
Adem Kılıççı, "Yoğun bir antrenman dönemi sonunda hiç planlamadığımız bir sakatlık baş gösterdi. Acun Ilıcalı ve doktorumuzla durumu değerlendirdik ve ameliyat olma konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.
"AMELİYAT GÜZEL GEÇTİ"
Bir de video yayınlayan Survivor Adem, "Çok mesaj atan var. Beni merak etmişsinmiz. Hepinizden Allah razı olsun. Ameliyat gayet güzel geçti. İnşallah tez zamanda sağlımıza kavuşup, kaldığımz yerden devam edeceğiz" dedi.