Survivor Gizem’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer onu da televizyonda izlemişiz! Serenay Sarıkaya’yı geride bırakan Gizem Memiç...

Survivor All Star 2024'te mücadele eden Gizem Memiç, oyun sırasında yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. İnternette "Gizem Memiç sakatlandı mı?" sorusunun yanıtı aratılırken fenomen yarışmacının hayatı da merak edildi. 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Memiç'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kalırken Serenay Sarıkaya detayı dikkat çekti. İşte detaylar...
Survivor All Star 2024'te mücadele eden Gizem Memiç, oyun sırasında yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SURVIVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?
1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Gaziantep'te dünyaya geldi. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçildi.
Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Gizem Memiç, tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı.