Survivor Gizem’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer onu da televizyonda izlemişiz! Serenay Sarıkaya’yı geride bırakan Gizem Memiç...

Survivor All Star 2024'te mücadele eden Gizem Memiç, oyun sırasında yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. İnternette "Gizem Memiç sakatlandı mı?" sorusunun yanıtı aratılırken fenomen yarışmacının hayatı da merak edildi. 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Memiç'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kalırken Serenay Sarıkaya detayı dikkat çekti. İşte detaylar...