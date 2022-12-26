Survivor Fatma Fakı anne oldu! Doğum sonrası ilk paylaşım geldi! “Hoş geldin minik kuzumuz” Adriana Lima’ya benzetiliyordu...

Oğlu Kaan'ı kucağına alan Fatma Fakı paylaşımına şu notu ekledi: "Hoş geldin minik kuzumuz. Ben de bebeğimiz de çok iyiyiz şükürler olsun. Arayan, soran tüm güzel dileklerini ileten dostlarımıza teşekkür ederiz"