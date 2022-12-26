Survivor Fatma Fakı anne oldu! Doğum sonrası ilk paylaşım geldi! “Hoş geldin minik kuzumuz” Adriana Lima’ya benzetiliyordu...
Survivor yarışmasıyla hafızlara kazınan Fatma Fakı, dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle sık sık gündem olmuştu. Fenomen yarışmacı, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Fatma Fakı anne oldu. Ünlü isim mutlu haberi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte Fatma Fakı'nın doğum sonrası yaptığı ilk paylaşım...
26.12.2022 21:58 - Son Güncelleme: 26.12.2022 21:58
Survivor yarışmasıyla hafızlara kazınan Fatma Fakı'dan müjdeli haber geldi. Dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetilen fenomen yarışmacı, anne oldu.
Oğlu Kaan'ı kucağına alan Fatma Fakı paylaşımına şu notu ekledi: "Hoş geldin minik kuzumuz. Ben de bebeğimiz de çok iyiyiz şükürler olsun. Arayan, soran tüm güzel dileklerini ileten dostlarımıza teşekkür ederiz"