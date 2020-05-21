RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Survivor Evrim Keklik ve elenen Mert Öcal arasında neler oluyor? Hadise'nin aldığı aşk kokusu...

Survivor Evrim Keklik ve elenen Mert Öcal arasında neler oluyor? Hadise'nin aldığı aşk kokusu...

Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken bu yıl diğer yıllardan farklı olarak adadan bol bol aşk haberi aldık desek yeridir. Önce Ünlüler'den Sercan Yıldırım'ın, Gönüllüer'den Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia edildi. Sonrasında Survivor Nisa 'Sercan'ı ağabeyim gibi görüyorum' sözleriyle konuyu kapattı. Aradan günler geçti v Survivor'da bir aşk bombası daha patlayacak olabilir. Bu kez başrolde Evrim Keklik ve Survivor'dan son elenen isim Mert Öcal var. Evrim'in Mert'in elendiği gece verdiği tepki ve gözlerinin dolması sonrası, adalar birleştiğinde sarf ettiği 'Mert gittiği için adaların birleşmesi umrumda değil' sözleri kafaları iyice karıştırdı. Öte yandan ünlü şarkıcı Hadise'nin 'Adadan aşk kokusu alıyorum' sözleri akıllara geldi. Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor?

21.05.2020 13:25 - Son Güncelleme: 21.05.2020 13:25
Survivor Evrim Keklik ve elenen Mert Öcal arasında neler oluyor? Hadise'nin aldığı aşk kokusu...

ORADA NELER OLUYOR?

Survivor'da Mert Öcal'ın veda ettiği eleme konseyinde, Acun Ilıcalı'nın elenen ismi anons ettiği anlarda ise en büyük şaşkınlığı yaşayan isimlerden biri de gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Evrim Keklik ve elenen Mert Öcal arasında neler oluyor? Hadise'nin aldığı aşk kokusu...

"UMMADIĞIM BİR KİŞİ VEDA ETTİ"
Mert'in gidişiyle ilgili konuşan Survivor Evrim, hiç beklemediği bir ismin Survivor'dan elendiğini ve gerçek anlamda yıkıldığını söyledi. Evrim, "Ummadığım bir kişi veda etti, gerçekten yıkıldım.

Survivor Evrim Keklik ve elenen Mert Öcal arasında neler oluyor? Hadise'nin aldığı aşk kokusu...

Tam kamplar birleşti, en olması gereken adamdı. Aynı Ersin abi çok vakitsiz gitti. Benim için açıkçası kampların birleşmesinin hiç bir anlamadı kalmadı. Mert'i benim erkek versiyonum olarak görüyordum" ifadelerini kullandı.

Survivor Evrim Keklik ve elenen Mert Öcal arasında neler oluyor? Hadise'nin aldığı aşk kokusu...

HADİSE'NİN ALDIĞI AŞK KOKUSU YOKSA MERT VE EVRİM Mİ?

Sosyal medya kullanıcılarının pek çoğu Evrim'in, Mert Öcal'dan hoşlandığını düşünüyor. Öte yandan Hadise'nin birleşme partisinde sarf ettiği 'Adadan aşk kokusu alıyorum' sözleri yeniden gündeme geldi.

Survivor Evrim Keklik ve elenen Mert Öcal arasında neler oluyor? Hadise'nin aldığı aşk kokusu...

Aynı birleşme partisinden sonra Evrim Keklik verdiği bir röportajda Mert Öcal'ı öve öve bitirememiş ve 'Mert çok yakışıklı olmuş' demişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın çocuklarıyla geçmişe gitti! '40 yıl önce 40 yıl sonra... '
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın çocuklarıyla geçmişe gitti! '40 yıl önce 40 yıl sonra... '