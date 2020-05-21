Survivor Evrim Keklik ve elenen Mert Öcal arasında neler oluyor? Hadise'nin aldığı aşk kokusu...
Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken bu yıl diğer yıllardan farklı olarak adadan bol bol aşk haberi aldık desek yeridir. Önce Ünlüler'den Sercan Yıldırım'ın, Gönüllüer'den Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia edildi. Sonrasında Survivor Nisa 'Sercan'ı ağabeyim gibi görüyorum' sözleriyle konuyu kapattı. Aradan günler geçti v Survivor'da bir aşk bombası daha patlayacak olabilir. Bu kez başrolde Evrim Keklik ve Survivor'dan son elenen isim Mert Öcal var. Evrim'in Mert'in elendiği gece verdiği tepki ve gözlerinin dolması sonrası, adalar birleştiğinde sarf ettiği 'Mert gittiği için adaların birleşmesi umrumda değil' sözleri kafaları iyice karıştırdı. Öte yandan ünlü şarkıcı Hadise'nin 'Adadan aşk kokusu alıyorum' sözleri akıllara geldi. Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor?
21.05.2020 13:25
- Son Güncelleme: 21.05.2020 13:25
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