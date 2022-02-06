Survivor Evrim Keklik bakın kim çıktı o gerçek herkesi şaşkına çevirdi! Sevgilisi ifşa olan Evrim meğer Kenan İmirzalıoğlu'nun...
Survivor Evrim Keklik bakın kim çıktı o gerçek herkesi şaşkına çevirdi! Sevgilisi ifşa olan Evrim sosyal medya gündeminde. Survivor All Star 2022 yarışmacısı Evrim Keklik gündemden düşmüyor. Agrasif çıkışları, sert açıklamaları ile dikkat çeken Keklik'in seveni kadar sevmeyeni de bir hayli fazla. Ancak yarışmacılar arasında en popüler isimlerin başında geldiği de bilinen bir gerçek. Önceki gün şaşırtan bir isimle sevgili olduğu ileri sürülen Evrim Keklik hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer Evrim Keklik'i daha önce Kenan İmirzalıoğlu ile ekranlarda görmüşüz...
06.02.2022 14:19
- Son Güncelleme: 06.02.2022 14:19
Survivor Evrim Keklik bakın kim çıktı o gerçek herkesi şaşkına çevirdi! Sevgilisi ifşa olan Evrim sosyal medya gündeminde.
Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor. Survivor 2020 yarışmasıyla ünlenen Evrim Keklik, Survivor All Star 2022 sezonunun da iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor.
AŞK İDDİASI
Survivor'da ortalığı karıştırmasıyla bilinen Evrim Keklik'in özel hayatı merak konusu oldu. Evrim Keklik'in, Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile aşk yaşadığı iddia edildi.