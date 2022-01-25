Survivor Evrim çıka çıka bakın kim çıktı! 2020'de de All-Star 2022'de de laflarıyla ortalığı karıştıran Keklik Kenan İmirzalıoğlu'nun...
15 Ocak Cumartesi günü yayın hayatına başlayan Survivor All-Star, sakatlıktan geçilmiyor. Hali hazırda All-Star'a sakat gelen Adem Kılıççı'nın yanı sıra Gökhan Keser, Barış Murat Yağcı, Hikmet Tuğsuz, Ogeday Girişken'den sonra bu kez de Evrim Keklik sakatlandı. Hali hazırda sakatlığı devam eden Evrim Keklik, Survivor 2020'de de ortalığı karıştıran, sözünün arkasında duran, kimseden de lafını esirgemeyen biriydi. Bizler onun Survivor sonrası şöhreti yakaladığını düşünüyoruz ama işler hiç öyle değil. Bakın Survivor Evrim kim çıktı...
25.01.2022 09:35
- Son Güncelleme: 25.01.2022 09:37
Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Evrim Keklik. Sivri diliyle bilinen yarışmacı geçtiğimiz günlerde talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Evrim Keklik 14 Mart 1991 yılında dünyaya gelmiştir. Türk voleybolcu ve televizyon aktörüdür.