Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık plaj pozuyla ortalığı salladı! Estetikle bambaşka biri olan Sahra’ya ilk yorum Birsen Bekgöz’den!

Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık plaj pozuyla ortalığı salladı! Estetikle bambaşka biri olan Sahra’ya ilk yorum Birsen Bekgöz’den!

Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık plaj pozuyla ortalığı salladı! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor'ın 2014 ve 2018 sezonlarında yarışan Sahra Işık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tatil sezonunu açan Işık, plajda verdiği pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen yarışmacının son halini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken paylaşıma ilk yorum Birsen Bekgöz'den geldi. İşte Sahra Işık'ın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...

04.05.2022 18:24 - Son Güncelleme: 04.05.2022 18:24
Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık plaj pozuyla ortalığı salladı! Estetikle bambaşka biri olan Sahra’ya ilk yorum Birsen Bekgöz’den!

Survivor 2014 ve 2018 sezonlarında yarışan Sahra Işık, yarışmayla birlikte büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık plaj pozuyla ortalığı salladı! Estetikle bambaşka biri olan Sahra’ya ilk yorum Birsen Bekgöz’den!

Işık, yarışmanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık plaj pozuyla ortalığı salladı! Estetikle bambaşka biri olan Sahra’ya ilk yorum Birsen Bekgöz’den!

31 yaşındaki Sahra Işık, estetik ameliyatlarının ardından adeta bambaşka birine dönüşmüş ve değişimiyle günlerce konuşulmuştu.

Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık plaj pozuyla ortalığı salladı! Estetikle bambaşka biri olan Sahra’ya ilk yorum Birsen Bekgöz’den!

Kendini baştan yaratan isim, "İmaj değişikliği iyidir. Benim için çok ciddi bir karar olsa da" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık plaj pozuyla ortalığı salladı! Estetikle bambaşka biri olan Sahra’ya ilk yorum Birsen Bekgöz’den!

Işık şimdi ise sosyal medyada yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen yarışmacı, plajda verdiği iddialı pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

SON DAKİKA