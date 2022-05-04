Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık plaj pozuyla ortalığı salladı! Estetikle bambaşka biri olan Sahra’ya ilk yorum Birsen Bekgöz’den!
Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık plaj pozuyla ortalığı salladı! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor'ın 2014 ve 2018 sezonlarında yarışan Sahra Işık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tatil sezonunu açan Işık, plajda verdiği pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen yarışmacının son halini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken paylaşıma ilk yorum Birsen Bekgöz'den geldi. İşte Sahra Işık'ın sosyal medyada çok konuşulan o pozu...
04.05.2022 18:24 - Son Güncelleme: 04.05.2022 18:24
Survivor 2014 ve 2018 sezonlarında yarışan Sahra Işık, yarışmayla birlikte büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
31 yaşındaki Sahra Işık, estetik ameliyatlarının ardından adeta bambaşka birine dönüşmüş ve değişimiyle günlerce konuşulmuştu.