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Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören merak ediliyor! Sakatlık anları herkesi korkutan Elif Gören...

Survivor'a Ünlüler takımı ile başlayan başarılı atlet Elif Gören, final sembol oyununu kazanarak, çeyrek finale kalan ilk yarışmacı olmuştu. Elif'e nazar değdi. Yarışamın başından bu yana başarılı bir performans sergileyen Elif Gören'in sakatlık görüntüleri yürekleri ağızlara getirdi. Survivor Elif sakatlandı mı soruları aranırken bir yandan en çok merak edilen eşi Yalım Gören oldu. Survivor'ın Elif'in eşi de kendisi gibi spor dünyasından. İşte başta Survivor Elif Gören olmak üzere ünlülerin eşleri.

13.06.2020 17:25 - Son Güncelleme: 13.06.2020 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





