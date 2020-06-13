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Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören merak ediliyor! Sakatlık anları herkesi korkutan Elif Gören...

Survivor'a Ünlüler takımı ile başlayan başarılı atlet Elif Gören, final sembol oyununu kazanarak, çeyrek finale kalan ilk yarışmacı olmuştu. Elif'e nazar değdi. Yarışamın başından bu yana başarılı bir performans sergileyen Elif Gören'in sakatlık görüntüleri yürekleri ağızlara getirdi. Survivor Elif sakatlandı mı soruları aranırken bir yandan en çok merak edilen eşi Yalım Gören oldu. Survivor'ın Elif'in eşi de kendisi gibi spor dünyasından. İşte başta Survivor Elif Gören olmak üzere ünlülerin eşleri.

13.06.2020 17:25 - Son Güncelleme: 13.06.2020 17:25
Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören merak ediliyor! Sakatlık anları herkesi korkutan Elif Gören...

Survivor başladığından bu yana başarısıyla göz dolduran Elif Gören, günün en çok konuşulan ismi oldu. Sakatlandığı o görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

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Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören merak ediliyor! Sakatlık anları herkesi korkutan Elif Gören...

Bu görüntülerin ardından Elif Gören hakkında her detay merak ediliyor. Bunların en başında da eşi geliyor. 30 yaşındaki güzel sporcunun eşi Yalım Gören'de spor camiasından.

Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören merak ediliyor! Sakatlık anları herkesi korkutan Elif Gören...

İşte başta Survivor'ın başarılı yarışmacısı Elif Gören olmak üzere ünlülerin eşleri.

Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören merak ediliyor! Sakatlık anları herkesi korkutan Elif Gören...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören merak ediliyor! Sakatlık anları herkesi korkutan Elif Gören...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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