Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor Elif Gören'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Herkesin hayran olduğu Elif Yıldırım Gören'in eşi meğer...

Survivor Elif Gören'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Herkesin hayran olduğu Elif Yıldırım Gören'in eşi meğer...

Survivor sessiz gücü Elif Yıldırım Gören... Survivor'a ilk olarak 2020 yılında katılan Elif Yıldırım Gören, İstanbul'daki finali görmeden yarışmadan elenmişti elenmesine ama pek çok kişinin kalbinden geçen şampiyondu. Gerek parkurlardaki hızı ve yeteneği, gerekse hanımefendi kişiliğiyle takdir toplayan 31 yaşındaki yarışmacının parmağındaki alyans, eşinin kim olduğunun merak edilmesine neden oldu. Bakın Survivor'ın sessiz gücünün eşi kimmiş. İşte başta Elif Yıldırım Gören olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

01.02.2022 15:22 - Son Güncelleme: 01.02.2022 15:22
Survivor Elif Gören’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Herkesin hayran olduğu Elif Yıldırım Gören’in eşi meğer...

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Elif Gören oldu. Elif Gören, 14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu, Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur. .

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Elif Gören’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Herkesin hayran olduğu Elif Yıldırım Gören’in eşi meğer...

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Elif Gören'in fiziksel özellikleri internet üzerinden araştırılıyor. 170 cm uzunluğunda olan başarılı sporcu 55 kilo ağırlığındadır.

Survivor Elif Gören’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Herkesin hayran olduğu Elif Yıldırım Gören’in eşi meğer...

Elif Gören Yıldırım'ın parmağındaki yüzüğü görenlerin en çok merak ettiği şey tabi ki eşinin kim olduğu. İşte başta Elif Yıldırım Gören olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Survivor Elif Gören’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Herkesin hayran olduğu Elif Yıldırım Gören’in eşi meğer...

ALMA TERZİÇ

Survivor Elif Gören’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Herkesin hayran olduğu Elif Yıldırım Gören’in eşi meğer...

ALMA TERZİÇ VE EŞİ MURAT SARAÇOĞLU

SON DAKİKA