Survivor Elif Gören'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Herkesin hayran olduğu Elif Yıldırım Gören'in eşi meğer...
Survivor sessiz gücü Elif Yıldırım Gören... Survivor'a ilk olarak 2020 yılında katılan Elif Yıldırım Gören, İstanbul'daki finali görmeden yarışmadan elenmişti elenmesine ama pek çok kişinin kalbinden geçen şampiyondu. Gerek parkurlardaki hızı ve yeteneği, gerekse hanımefendi kişiliğiyle takdir toplayan 31 yaşındaki yarışmacının parmağındaki alyans, eşinin kim olduğunun merak edilmesine neden oldu. Bakın Survivor'ın sessiz gücünün eşi kimmiş. İşte başta Elif Yıldırım Gören olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
01.02.2022 15:22
- Son Güncelleme: 01.02.2022 15:22
Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Elif Gören oldu. Elif Gören, 14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu, Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur. .
Elif Gören Yıldırım'ın parmağındaki yüzüğü görenlerin en çok merak ettiği şey tabi ki eşinin kim olduğu. İşte başta Elif Yıldırım Gören olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.