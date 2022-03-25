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Haberler Magazin Survivor Elif Gören'in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı'nın diskalifiye haberi sonrası Elif Yıldırım Gören'in eşi meğer...

Survivor Elif Gören'in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı'nın diskalifiye haberi sonrası Elif Yıldırım Gören'in eşi meğer...

Survivor sessiz gücü Elif Yıldırım Gören... Survivor'a ilk olarak 2020 yılında katılan Elif Yıldırım Gören, İstanbul'daki finali görmeden yarışmadan elenmişti elenmesine ama pek çok kişinin kalbinden geçen şampiyondu. Gerek parkurlardaki hızı ve yeteneği, gerekse hanımefendi kişiliğiyle takdir toplayan 31 yaşındaki yarışmacının şimdi de, katıldığı Survivor 2022 All-Star'dan diskalifiye edildiği iddiası sosyal medyada konuşulmaya başladı. Yarışmadaki akıbeti merak konusu olan Elif Gören hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. Peki Elif Yıldırım Gören'in eşi kim?

25.03.2022 10:02 - Son Güncelleme: 25.03.2022 10:02
Survivor Elif Gören’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı’nın diskalifiye haberi sonrası Elif Yıldırım Gören’in eşi meğer...

Survivor 2022 All-Star'da diskalifiye şoku yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıın veda ettiğini duyurmasının ardından bu ismin kim olduğu herkesçe merak edilir oldu.

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Survivor Elif Gören’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı’nın diskalifiye haberi sonrası Elif Yıldırım Gören’in eşi meğer...

Survivor All Star'da birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemeler başlamıştı. Yarışmaya son olarak Mert Öcal ve Bora Edin veda etmişti. Survivor'da ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ise dikkat çekti. Ilıcalı, yarışmadan bir ismin ayrıldığını duyurdu.

Survivor Elif Gören’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı’nın diskalifiye haberi sonrası Elif Yıldırım Gören’in eşi meğer...

Ilıcalı, "Survivor'da beni en çok üzen şey, bir yarışmacının bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması. Hepimiz için üzücü bir haberim var. Bir yarışmacımız Survivor'a veda edecek" dedi. Acun Ilıcalı'nın bu konuşmasının ardından ise yarışmacılar büyük bir şok yaşadı.

Survivor Elif Gören’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı’nın diskalifiye haberi sonrası Elif Yıldırım Gören’in eşi meğer...

O İSİM ELİF Mİ?

Survivor'dan diskalifiye olan ismin kim olduğu merak edilirken sosyal medya kazanı kaynamay başladı bile. Bazı sayfalar diskalifiye olan ismin Elif Yıldırım Gören olduğunu iddia etti.

Survivor Elif Gören’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı’nın diskalifiye haberi sonrası Elif Yıldırım Gören’in eşi meğer...

Elif Yıldırım Gören'in bir mide rahatsızlığı yaşadığı ve bu yüzden yarışmadan ayrıldığı iddia edildi.

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