Survivor Elif Gören'in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı'nın diskalifiye haberi sonrası Elif Yıldırım Gören'in eşi meğer...
Survivor sessiz gücü Elif Yıldırım Gören... Survivor'a ilk olarak 2020 yılında katılan Elif Yıldırım Gören, İstanbul'daki finali görmeden yarışmadan elenmişti elenmesine ama pek çok kişinin kalbinden geçen şampiyondu. Gerek parkurlardaki hızı ve yeteneği, gerekse hanımefendi kişiliğiyle takdir toplayan 31 yaşındaki yarışmacının şimdi de, katıldığı Survivor 2022 All-Star'dan diskalifiye edildiği iddiası sosyal medyada konuşulmaya başladı. Yarışmadaki akıbeti merak konusu olan Elif Gören hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. Peki Elif Yıldırım Gören'in eşi kim?
25.03.2022 10:02 - Son Güncelleme: 25.03.2022 10:02
Survivor 2022 All-Star'da diskalifiye şoku yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıın veda ettiğini duyurmasının ardından bu ismin kim olduğu herkesçe merak edilir oldu.
O İSİM ELİF Mİ?
Survivor'dan diskalifiye olan ismin kim olduğu merak edilirken sosyal medya kazanı kaynamay başladı bile. Bazı sayfalar diskalifiye olan ismin Elif Yıldırım Gören olduğunu iddia etti.
Elif Yıldırım Gören'in bir mide rahatsızlığı yaşadığı ve bu yüzden yarışmadan ayrıldığı iddia edildi.