Survivor Elif Gören’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı’nın diskalifiye haberi sonrası Elif Yıldırım Gören’in eşi meğer...

Ilıcalı, "Survivor'da beni en çok üzen şey, bir yarışmacının bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması. Hepimiz için üzücü bir haberim var. Bir yarışmacımız Survivor'a veda edecek" dedi. Acun Ilıcalı'nın bu konuşmasının ardından ise yarışmacılar büyük bir şok yaşadı.