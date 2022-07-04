Survivor dolandırıcılığı bu gözler bunu da gördü! Nisa Bölükbaşı şampiyon olsun diye batağa saplandılar 'yetiş Acun Ilıcalı'
Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 seonunun şampiyonu oldu. Ancak şampiyonluk sonrasında ortalık fena karıştı. Şimdi de dolandırıcılık iddiaları sosyal medyada kol gezmzeye başladı.
04.07.2022 11:49 - Son Güncelleme: 04.07.2022 11:49
Survivor All Star 2022'de şampiyon olabilmek için aylardır mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 12 yıl aradan sonra Survivor'ın çıkardığı ilk kadın şampiyon oldu. İlk kadın Survivor şampiyonu ise Merve Oflaz'dı.
Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa, daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilişkisi başlamış ve evlilik teklifi bile almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı.
ŞAMPİYONLUĞU GÖLGELENDİ
Survivor All Star'ın şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Nisa'nın şampiyonluğu sonrası Twitter'de şoke eden bir olay gün yüzüne çıktı.