Survivor Chaby ile Danilo Zanna'yı görenler şaşkına döndü! Güney Koreli Chaby Han gerçekte bakın kimmiş...

DANILO ZANNA

Programda İtalya'yı temsil ediyordu. Aşçı olan Danilo, Elin Oğlu programının dışında bir de yemek programı yapıyordu. O dönem Karadenizli Tuğbe Demirbilek ile evliydi. Çiftin bir de oğlu var. Enerjik tavırları ve esprileriyle öne çıkan Danilo sürekli kullandığı Abijim sıfatıyla hafızalara kazınmıştı.







