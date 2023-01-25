Survivor Chaby ile Danilo Zanna'yı görenler şaşkına döndü! Güney Koreli Chaby Han gerçekte bakın kimmiş!
Survivor Chaby ile Danilo Zanna'yı görenler şaşkına döndü! Güney Koreli Chaby Han gerçekte bakın kimmiş! Survivor 2023 kadrosunda yer alan Chaby Han'ın kim olduğu merak ediliyor. Ülkemizde yaşayan sekiz yabancı erkek Ömer Varol'un ardından Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı Elin Oğlu programıyla hafızalara kazınmıştı... Chaby Han da o isimlerden biri. İşte Survivor Chaby, eşi ve yıllar içindeki değişimi...
25.01.2023 17:18 - Son Güncelleme: 25.01.2023 17:20
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Üçüncü dokulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler konseyde eleme adayı belirledi. Gönüllüler takımının yaptığı oylama ile üçüncü eleme adayı belli oldu. Yapılan oylama sonucu ismi en çok yazılan Aleyna haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Performans birincisi Osman Can 4. eleme adayı için Chaby'nin ismini söyledi.
DANILO ZANNA
Programda İtalya'yı temsil ediyordu. Aşçı olan Danilo, Elin Oğlu programının dışında bir de yemek programı yapıyordu. O dönem Karadenizli Tuğbe Demirbilek ile evliydi. Çiftin bir de oğlu var. Enerjik tavırları ve esprileriyle öne çıkan Danilo sürekli kullandığı Abijim sıfatıyla hafızalara kazınmıştı.