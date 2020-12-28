Survivor Cemal Can Canseven'i estetiksiz haliyle tanıyabilecek misiniz? Aleyna Tilki'yle fragmanları olay olan Cemal Can meğer...
Survivor 2020 biteli çok oldu ama fırtınası dinmiyor. Survivor 2020'ye başladığı günden bu yana damgasını vuran ve şampiyonluğa ulaşan Cemal Can Canseven, yarışmanın sona ermesinin ardında da çok konuşuluyor. Survivor sonrası sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Cemal Can Canseven şimdilerde ilk projelerinin heyecanını yaşıyor. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de şarkıcı Aleyna Tilki'yle başrollerini paylaşacağı İşte Bu Benim Masalım adlı diziyle oyunculuğa ilk adımını atan Cemal Can Canseven ilk fragmanla da sosyal medyada çok konuşuldu. Cemal Can Canseven Geçtiğimiz aylarda Instagram'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can'ın eski fotoğrafları geçirdiği estetik operasyonu bir kez daha gözler önüne serdi. Bakalım Survivor Cemal Can estetikle ne kadar değişmiş.
Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden Cemal Can Canseven sosyal medyanın ilgi odağı. Şimdilerde Aleyna Tilki ile başrollerinde yer aldığı İşte Bu Benim Masalım dizisi ile oyunculuğa adım atan Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven yine çok konuşulan isimlerden olmayı başardı.
İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Cemal Can Canseven'in çocukluk hali ... Instagram hesabının hikaye bölümünden fotoğrafını yayınlayan Canseven gönderisine, "S.A. (Selamünaleyküm) ifadesini kullandı. Sevilen yarışmacı aynı zamanda fotoğrafına Candan Erçetin'in "Melek" şarkısını da eklemeyi ihmal etmedi.
Survivor Cemal Can Canseven geçtiğimiz aylarda Instagram'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Cemal Can Canseven'in estetiksiz kilolu hali ve diğer ünlü isimlerinde estetikle gelen değişimleri.
NAGİHAN KARADERE
'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Nagehan Karadere, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yaptığını söyleyen Karadere, değişimiyle herkesi şaşırttı. Bir yıldır hayatında kimsenin olmadığını söyleyen milli atlet, "Sevdiğim bir insan çıkarsa kalbimi ona açarım" diye konuştu. 35 yaşındaki atlet Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.