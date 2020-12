Haberler Galeri Magazin Survivor Cemal Can Canseven'i estetiksiz haliyle tanıyabilecek misiniz? Aleyna Tilki'yle fragmanları olay olan Cemal Can meğer...

Survivor 2020 biteli çok oldu ama fırtınası dinmiyor. Survivor 2020'ye başladığı günden bu yana damgasını vuran ve şampiyonluğa ulaşan Cemal Can Canseven, yarışmanın sona ermesinin ardında da çok konuşuluyor. Survivor sonrası sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Cemal Can Canseven şimdilerde ilk projelerinin heyecanını yaşıyor. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de şarkıcı Aleyna Tilki'yle başrollerini paylaşacağı İşte Bu Benim Masalım adlı diziyle oyunculuğa ilk adımını atan Cemal Can Canseven ilk fragmanla da sosyal medyada çok konuşuldu. Cemal Can Canseven Geçtiğimiz aylarda Instagram'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can'ın eski fotoğrafları geçirdiği estetik operasyonu bir kez daha gözler önüne serdi. Bakalım Survivor Cemal Can estetikle ne kadar değişmiş.

