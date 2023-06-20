Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Eski aşkları Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken...

"Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim..." ifadelerine yer verdi.