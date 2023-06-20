Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Eski aşkları Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken...
Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Boşanma haberinin ardından Sercan Yıldırım'ın eski aşkları Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken, Tuvana Türkay ve daha birçok isim sosyal medyada gündem oldu. Survivor 2020'ye aşklarıyla damga vuran futbolcu Sercan Yıldırım'ın, yarışmadaki arkadaşı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiası günlerce gündemden düşmemişti. Yıldırım ise "Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. 'Hızlı çapkın' olarak bir döneme damga vuran Sercan Yıldırım 2 yıl önce evlendiği eşi ile boşanma kararı aldığını açıkladı.
20.06.2023 08:53 - Son Güncelleme: 20.06.2023 08:58
Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken derken Sercan Yıldırım'ın eski aşkları sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Çiftten üzücü bir haber geldi. Ayrılık kararı alan ikiliden Sercan Yıldırım, bu kararlarını Instagram hesabında duyurdu.
BU SÖZLERLE DUYURDU
Haberi sosyal medya hesabında paylaşan Sercan Yıldırım boşanma açıklamasıyla gündemde yerini aldı.