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Haberler Magazin Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Eski aşkları Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken...

Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Eski aşkları Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken...

Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Boşanma haberinin ardından Sercan Yıldırım'ın eski aşkları Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken, Tuvana Türkay ve daha birçok isim sosyal medyada gündem oldu. Survivor 2020'ye aşklarıyla damga vuran futbolcu Sercan Yıldırım'ın, yarışmadaki arkadaşı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiası günlerce gündemden düşmemişti. Yıldırım ise "Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. 'Hızlı çapkın' olarak bir döneme damga vuran Sercan Yıldırım 2 yıl önce evlendiği eşi ile boşanma kararı aldığını açıkladı.

20.06.2023 08:53 - Son Güncelleme: 20.06.2023 08:58
Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Eski aşkları Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken...

Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken derken Sercan Yıldırım'ın eski aşkları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Eski aşkları Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken...

Futbolculuk kariyerinin yanında Survivor yarışması ile de tanınan Sercan Yıldırım, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile mutluluğa bir adım atarak evlenmişti.

Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Eski aşkları Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken...

Çiftten üzücü bir haber geldi. Ayrılık kararı alan ikiliden Sercan Yıldırım, bu kararlarını Instagram hesabında duyurdu.

Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Eski aşkları Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken...

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Haberi sosyal medya hesabında paylaşan Sercan Yıldırım boşanma açıklamasıyla gündemde yerini aldı.

Survivor çapkını eski futbolcu Sercan Yıldırım eşi Nihan Yönel ile boşanıyor! Eski aşkları Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, Ece Erken...

"Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim..." ifadelerine yer verdi.

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