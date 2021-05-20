Survivor Çağrı Atakan neden diskalifiye olduğunu bir bir anlattı meğer Acun Ilıcalı gerçeği tam açıklamamış! Sabıkalı Çağrı...

Survivor 2021 rekabet bir yana kavgalarla gündeme geliyor. Tv8'de izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma mücadelesi verdiği, sadece 1 kişinin şampiyon olacağı Survivor 2021'e bu sezon kavgalar damgasını vurdu. Bu kavgaların pek çoğunun başında da Çağrı Atakan geldi. Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye olan Çağrı Atakan, sosyetik ikoncan Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi. Bir dönem Çukur dizisinde rol alan Çağrı Atakan, önceki gün Nişantaşı'nda bir kuaför salonunda objektiflere yansıdı. Performansından daha çok agresif tavırlarıyla konuşulduğu yarışmaya devam etseydi finale kadar gidebileceğini söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, diskalifiye nedeni de açıkladı.

20.05.2021 09:39 - Son Güncelleme: 20.05.2021 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





