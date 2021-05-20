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Survivor Çağrı Atakan neden diskalifiye olduğunu bir bir anlattı meğer Acun Ilıcalı gerçeği tam açıklamamış! Sabıkalı Çağrı...

Survivor 2021 rekabet bir yana kavgalarla gündeme geliyor. Tv8'de izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma mücadelesi verdiği, sadece 1 kişinin şampiyon olacağı Survivor 2021'e bu sezon kavgalar damgasını vurdu. Bu kavgaların pek çoğunun başında da Çağrı Atakan geldi. Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye olan Çağrı Atakan, sosyetik ikoncan Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi. Bir dönem Çukur dizisinde rol alan Çağrı Atakan, önceki gün Nişantaşı'nda bir kuaför salonunda objektiflere yansıdı. Performansından daha çok agresif tavırlarıyla konuşulduğu yarışmaya devam etseydi finale kadar gidebileceğini söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, diskalifiye nedeni de açıkladı.

20.05.2021 09:39 - Son Güncelleme: 20.05.2021 09:39
Survivor Çağrı Atakan neden diskalifiye olduğunu bir bir anlattı meğer Acun Ilıcalı gerçeği tam açıklamamış! Sabıkalı Çağrı...

Çağrı Atakan, önceki gün tıraş olduğu Nişantaşı'ndaki kuaför salonunda objektiflere yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Çağrı Atakan neden diskalifiye olduğunu bir bir anlattı meğer Acun Ilıcalı gerçeği tam açıklamamış! Sabıkalı Çağrı...

Kuaförüyle objektiflere poz veren Atakan, ada hayatı sonrası şehir hayatına alışmaya başladığını söylerken, yakın zamanda ameliyat olacağını açıkladı.

Survivor Çağrı Atakan neden diskalifiye olduğunu bir bir anlattı meğer Acun Ilıcalı gerçeği tam açıklamamış! Sabıkalı Çağrı...

Sol dizinden sakatlandığını ve Doktor Metin Kuş'un gelmesini beklediğini belirten Atakan, "Metin abi gelir gelmez menisküs ameliyatı olacağım. Olmazsam benim için kötü sonuçları olur. Dizim kilitlenebilir, bu da spor hayatımı olumsuz etkiler. Spor benim hayatımın olmazsa olmazı" dedi.

Survivor Çağrı Atakan neden diskalifiye olduğunu bir bir anlattı meğer Acun Ilıcalı gerçeği tam açıklamamış! Sabıkalı Çağrı...

Yarışamda, sakatlanmasına üzüldüğünü dile getiren Çağrı Atakan, "Eğer sakatlanmasaydım sanırım finale kadar giderdim. Yaşıma göre iyi performans çıkardığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Survivor Çağrı Atakan neden diskalifiye olduğunu bir bir anlattı meğer Acun Ilıcalı gerçeği tam açıklamamış! Sabıkalı Çağrı...

Survivor 2021 izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor. Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan oldu. 40 yaşındaki yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor.