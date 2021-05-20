Survivor Çağrı Atakan neden diskalifiye olduğunu bir bir anlattı meğer Acun Ilıcalı gerçeği tam açıklamamış! Sabıkalı Çağrı...
Survivor 2021 rekabet bir yana kavgalarla gündeme geliyor. Tv8'de izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma mücadelesi verdiği, sadece 1 kişinin şampiyon olacağı Survivor 2021'e bu sezon kavgalar damgasını vurdu. Bu kavgaların pek çoğunun başında da Çağrı Atakan geldi. Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye olan Çağrı Atakan, sosyetik ikoncan Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi. Bir dönem Çukur dizisinde rol alan Çağrı Atakan, önceki gün Nişantaşı'nda bir kuaför salonunda objektiflere yansıdı. Performansından daha çok agresif tavırlarıyla konuşulduğu yarışmaya devam etseydi finale kadar gidebileceğini söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, diskalifiye nedeni de açıkladı.
Survivor 2021 izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor. Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan oldu. 40 yaşındaki yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor.