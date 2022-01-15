Survivor Çağan Atakan Arslan’ın güzel eşi paylaştı minik oğlu ilgi odağı oldu! Avatar Atakan’ın ailesine bakın ortalık yıkıldı
Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a damga vuran isimlerin bir arada olduğu Survivor 2022 All Star'ın iddialı yarışmacılarından Çağan Atakan Arslan, bu akşam yayınlanan ilk bölümle izleyici karşısına çıktı. Ünlü sporcu ve oyuncu Atakan Arslan'ın 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Serap Korkmaz ise ilk bölüm öncesi sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oğlu Leon Aslan'ın fragmanı izlediği anları yayınlayan Korkmaz, paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Leon Aslan sevimli halleriyle sosyal medyaya damga vururken art arda paylaşımlarda bulunan Serap Korkmaz güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Çağan Atakan Arslan'ın biricik eşi ve minik oğlu...
15.01.2022 20:50
- Son Güncelleme: 15.01.2022 20:57
Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a damga vuran isimlerin bir arada olduğu Survivor 2022 All Star'da mücadele eden Çağan Atakan Arslan'ın 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Serap Korkmaz, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Oğlu Leon Aslan ile Survivor'u izlediği anları yayınlayan Korkmaz'ın paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Söz konusu paylaşımda 'Büyükler ağlar mı?' diye soran Leon Aslan sevimli halleriyle ilgi odağı olurken Arslan'ın eşi Serap Korkmaz güzelliğiyle beğeni topladı.