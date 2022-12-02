Survivor Birsen'i son haliyle tanımak imkansız hale geldi! Nihat Doğan'la yaşadığı aşkla şoke eden Birsen Bekgöz...
Survivor 2022 All-Star en erken vedalarından biriydi Birsen Bekgöz... Survivor'da sürekli sürgün adasına giderek adından söz ettirmeyi başaran Birsen Bekgöz'ün daha ilerisini görmesi beklenirken adaya vedası herkesi üzmüştü. 2022 All-Star'a sıkı hazırlanan Birsen Bekgöz bir dönem ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la yaşadığı aşkla magazin gündemine gelmişti. Birsen Bekgöz şimdi de son haliyle ortalığı salladı. Uzun zamandır bir değişim sürecinde olan Birsen Bekgöz'ü görenler tanıyamadı.
02.12.2022 09:34 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:36
Uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı temsil eden milli sporcu Birsen Bekgöz, yerel turnuvalarda birçok şampiyonluk yaşamasının yanı sıra Türkiye'de üç kez rekor kırma başarısı gösterdi.
2018 ve 2022 yıllarında katıldığı yarışma programı Survivor ile tanınırlığını arttıran milli atlet Birsen Bekgöz, katıldığı ilk Survivor'dan bu yana geçirdiği değişimlerle herkesi kendisine hayran bırakıyor.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'a katılan milli koşucu, yarışmadan sonra farklı bir görünüme kavuştu.