Survivor Berna'nın yüzü komple estetik eski hali başka biri! 2022 All-star Berna Keklikler sosyal medyada afet gerçekte...
Survivor 2022 bomba gibi başladı... Bu sezon All-Star formatıyla ekrana gelen Survivor'da son yılların en iyi yarışmacıları ve şampiyonları bir arada. Henüz ilk bölümlerden gerilim had safhaya çıktı. Bu gerilimlerin çoğunda da Berna Keklikler'in imzası vardı. Yine TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında şampiyon olarak şöhrete kavuşan Berna Keklikler ilk bölümden 3 vukuata imza attı. Sonrasında da kavgalarına devam etti ve edeceğe benziyor. Son olarak sürgün adasına giderken verdiği tepkiyle geceye damga vuran Berna Keklikler hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce şaştı kaldı. Aslında bir güzellik yarışmasında derecesi bile olan Berna Keklikler yeniden yaratmış gibi.
Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Mert Öcal'ın ardından sürgün adasına giden 2. yarışmacı oldu.
Survivor'da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.
Nefes kesen parkurda zorlu anlar ve tartışmalar yaşandı. Son ana kadar kafa kafaya giden mücadelenin ardından Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım 2-0'lık skorla ünlüler takımı oldu. Survivor 2022'nin yeni bölümünde gönüllüler takımının dokunulmazlık oyunu kaybetmesinin ardından ada konseyinde toplanıldı. Gönüllüler takımı yarışmacılarının oylaması öncesinde performans birincileri açıklandı ve bu açıklanan isimler dokunulmaz oldu. Gönüllüler takımının performans birincileri erkeklerde Berkan, kadınlarda ise Seda oldu.
Survivor'da gönüllüler takımında yapılan oylama sonrasında haftanın ikinci eleme adayı oy çokluğuyla belirlendi.